Odense får russisk modstand i EHF Cuppen

Odense Håndbold og Herning-Ikast var med i bowlen, da der skulle trækkes nok til kvartfinalerne i EHF Cuppen.

Her kom det frem, at Odense skal møde Handball Club Lada Togliatti fra Rusland, imens Herning-Ikast skal møde CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud fra Rumænien.

Odense Håndbold og Herning-Ikast har begge hjemmebanefordel i den sidste kvartfinalekamp, der spilles i weekenden 7.-8. marts.

Den første kvartfinalekamp spilles i weekenden 29. februar til 1. marts.

Der blev også trukket lod til semifinalerne, og her kom det frem, at de to danske klubber ikke kan møde hinanden i en eventuel semifinale.

Handball Club Lada vandt Women’s EHF Cup i 2012 og 2014 og har på holdkortet Elena Mikhaylichenko, der med 67 mål er topscorer i dette års udgave af turneringen. Handball Club Lada har vundet tre og tabt tre kampe i gruppespillet. Det russiske hold gik videre på indbyrdes kampe, hvor de var et enkelt mål bedre end Storhamar Handball Elite.

Bistrita, som Herning-Ikast skal møde, var i pulje med Odense i gruppespillet. Den rumænske klub endte på en andenplads, hvor de både tabte til og vandt over fynboerne.

Kvartfinalerne blev fordelt således:

Kvartfinale 1: Kastamonu Belediyesi GSK vs. Siófok KC

Kvartfinale 2: CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud vs. Herning-Ikast Håndbold

Kvartfinale 3: Handball Club Lada vs. Odense Håndbold

Kvartfinale 4: HC Podravka Vegeta vs. Thüringer HC

Lodtrækningen til semifinalerne fordelte sig således: