Odense Håndbold-formand Jørn Bonnesen er død

Jørn Bonnesen har haft en enorm for betydning for Odense Håndbold, hvor han med store investeringer og ditto visioner har været med til at skabe en topklub.

- Det er jo ham, der har været grundlæggeren af Odense Håndbold. Han har haft nogle store visioner om, at Odense skulle på landkortet og vinde titler. Det har han gjort med en hulens masse penge, og det lykkedes i sidste sæson, hvor de vandt både DM-titlen og pokalturneringen. Det var godt, han nåede at få det med, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Peter Bruun Jørgensen.

I Odense Håndbold har Jørn Bonnesen været med til at samle en driftig bestyrelse, der har sikret klubben et af de største budgetter i dansk håndbold. I 2018 solgte klubben eksempelvis et stort byggeprojekt med en fortjeneste på 25 millioner kroner.

Jørn Bonnesen var uddannet advokat og arbejdede især inden for selskabsret, sportsret og virksomhedsoverdragelse. Dertil havde han flere bestyrelsesposter - blandt andet i Odense Håndbold.