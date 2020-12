Odense Håndbold opruster: Landsholdsspiller skifter fra ligakonkurrent

København Håndbold har accepteret 'et historisk stort bud' på Mia Rej. Hun forlader derfor København Håndbold, oplyste ligaklubben på sin hjemmeside mandag formiddag.

Få minutter senere offentliggjorde Odense Håndbold, at det er dem, der per dags dato har hentet den danske landsholdsspiller på en kontrakt gældende for det næste halvandet år.

Ifølge TV 2 SPORTs får Mia Rej debut for fynboerne allerede tirsdag, når de møder Team Esbjerg. En kamp du kan se direkte på TV 2 SPORT fra klokken 19.30.

- Jeg vil gerne takke alle i og omkring København Håndbold for alt igennem min tid her. Det har været en vild rejse, hvor jeg har oplevet og vundet en masse, siger Mia Rej i pressemeddelelsen fra København Håndbold og fortsætter:

- Guldmedaljen i 2018 står naturligvis højest sammen med at vinde Super Cup, men også at kunne komme tilbage to gange efter korsbåndsskader og mærke klubbens opbakning hele vejen har været fantastisk. Jeg kommer til at savne klubben, Frederiksberg-hallen og vores fantastiske fans.

Forventer titler med Odense

Hun kommer til Fyn med forventninger om at vinde endnu mere.

- Jeg forventer ikke, at det bliver nemt, men jeg synes Odense har en stærk spillertrup og organisation, og jeg vil gøre mit til at vinde titler med Odense. Jeg glæder mig til at blive en del af truppen og klubben, vinde en masse kampe og udvikle mig som håndboldspiller og menneske, siger Mia Rej i pressemeddelelse fra Odense Håndbold.

Den erfarne playmaker fik sit endelige landsholdsgennembrud ved EM på hjemmebane i december, hvor hun også blev Danmarks topscorer med 33 mål.