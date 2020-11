Odense henter hollandsk landsholdsbobler

Endnu en hollænder skal fremover slå sine folder i den fynske håndboldklub.

Odense Håndbold har mandag offentliggjort købet af den 25-årige højre fløj Kelly Vollebregt. Fløjen er hentet i tyske Borussia Dortmund og har sat sin signatur på en treårig kontrakt.

En handel, der glæder Odense-træneren Ulrik Kirkely.

- Vi er meget glade for, at Kelly Vollebregt bliver en del af truppen i næste sæson. Kelly er en dygtig og træfsikker afslutter, som vi selv fik at føle, da vi mødte Borussia Dortmund på hjemmebane i Champions League, hvor hun scorede hele seks gange. Vi glæder os rigtig meget til, at Kelly bliver en del af Odense Håndbold, siger Kirkely i pressemeddelelsen.

Vollebregt starter sin Odense-karriere fra næste sæson.

Skal erstatte brasilianer

Vollebregt er hentet til Odense for at erstatte brasilianske Jessica Quintino. Den 29-årige brasser har spillet i Odense siden 2016, men efter denne sæson slutter hendes kontrakt i Odense.

Det fortæller klubbens administrerende direktør til TV 2 SPORT.

- Vi vil gerne prøve noget andet som klub. Så derfor har vi valgt at skrive med Kelly. Så det er en naturlig udvikling, at hun er hentet ind for at erstatte Quintino, når hendes kontrakt stopper til sommer, siger Lars Peter Hermansen.

Fra næste sæson vil Odense derfor råde over den nye hollænder samt Ayaka Ikehara på højre fløj-positionen.

En stor drøm at spille i Odense

Selv er hollandske Kelly Vollebregt glad for at tage skridtet videre til Odense.

- Det har været en stor drøm for mig at spille i Danmark, så da muligheden bød sig fra Odense Håndbold, var jeg slet ikke i tvivl om, at det var det rigtige for mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Odense. Min store ambition er at vinde titler med Odense Håndbold og spille fast på det hollandske landshold, siger hollænderen.

Kelly Vollebregt fik sin debut på det hollandske landshold den 8. oktober 2015. Siden da er det blevet til syv landskampe i den orange uniform.