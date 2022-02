Odense-keeper efter ydmygelse: - Vi er ikke bedre lige nu

- Det er ikke i orden det her. Det skal klart gøres bedre, hvis vi vil være med der, hvor det er sjovt, siger Odense-målvogteren.

Endte det her med at blive pinligt for jer?

- Ja, det synes jeg faktisk lidt. De spillede godt i dag, og de er et godt hold. Men vores præstation var ikke i orden, lyder det.

Hollandske fejl

Normalt er Lois Abbingh og Mie Højlund spillere i den absolutte top, men det var ikke tilfældet søndag. Hollænderen lavede et hav af fejl, og Højlund scorede først efter 55 minutters spil.

Bent Nyegaard, der er håndboldekspert på TV 2 Sport, var særligt utilfreds med Abbingh.

- Jeg tror, vi taler ti tekniske fejl ud af ingenting. Det var bolde lige over i hænderne på en modstander. Jeg kan ikke forklare, hvordan hun kunne levere sådan en præstation på sådan en stor dag.

Men den hollandske landsholdsspiller var ikke den eneste, der ikke ramte niveau.

- Der var flere af Odense-spillerne, der på ingen måde kom ind i kampen. Du kan ikke tillade dig at spille så dårligt mod så godt et hold som Esbjerg. Der er noget at snakke om i Odense-lejren, siger Nyegaard.

Det var fjerde gang på stribe, Odense var i pokalfinalen, men det var det tredje nederlag. Holdet dog trøste sig med, at de ligger nummer et i ligaen.