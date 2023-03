Odense sælger assistenttræner til storklub

Først kaprede de cheftræneren, og nu har ungarske Györ også skrevet kontrakt med assistenttræneren i Odense Håndbold.

34-årige Kristian Danielsen forlader Odense efter denne sæson, hvor han fortsætter samarbejdet med Ulrik Kirkely. Det oplyser Odense Håndbold på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at Györ har været nødt til at købe Danielsen fri.

- Det er ikke nogen hemmelighed at vi rigtig gerne ville have beholdt Kristian i klubben og også har gjort meget for, at det skulle lykkes. Når det så er sagt, så er jeg heller ikke i tvivl om Kristians brændende ønske om at komme afsted på dette eventyr, siger sportsdirektør Trine Nielsen til klubbens hjemmeside.

Juridisk kamp

I februar erfarede vi på TV 2 SPORT, at Györs interesse i Danielsen har været så stor, at der har foregået en juridisk kamp om den populære træners fremtid.



Danielsens kontrakt med Odense havde udløb i sommeren 2024, så med sit exit til sommer stopper han altså et år før planlagt.

- Jeg har været utrolig glad for alle mine år i Odense Håndbold og helt ærligt, så kunne jeg sagtens have fortsat her mange år endnu. Men jeg har altid haft en trænerdrøm om en dag at skulle træne Győr Audi ETO KC. Den mulighed har nu budt sig, siger Kristian Danielsen til Odense hjemmeside.

Efter offentliggørelsen af Ulrik Kirkelys skifte til Györ, der blev meldt ud i december 2022, har fynboerne ansat Ole Gustav Gjekstad. Han tiltræder fra Vipers Kristiansand, hvor han blandt andet har vundet Champions League.