Odense-spiller utilfreds med "talentløs" dommerpræstation

Lige så stærkt det gik på ude på håndboldgulvet i Sydbank Arena, lige så spydig var kommentarerne under en timeout i opgøret mellem Odense og Horsens Håndbold.

En kamp, hvor de orangeklædte trak det længste strå med en sejr på 27-22.

Læs også Odense Håndbold sprudler med stor CL-sejr i Rumænien

Men i kampens hede kan spillernes følelser sidde lidt for løst uden på tøjet. Og under en timeout med små fem minutter igen kunne man høre Odenses Rikke Iversen kalde dommerne for "talentløse".

Bent Nygaard, der kommenterede kampen og er håndboldekspert på TV2 SPORT, opfangede også situationen. Ifølge ham skal man passe på med kommentarer som disse, da de kan lægge til grund for en straf efterfølgende.

- Hun skal nok ikke stille sig op i et interview bagefter og sige det, for så kan det godt give en følgestraf at udtale sig sådan om dommerne.

- En anden ting er, at det har været en ganske udmærket dommerpræstation, sagde han under kommenteringen.

"Det var måske lidt hårdt sagt"

Og interviewet blev Rikke Iversen. Her blev stregspilleren forholdt til situationen fra timeouten.

Selvom hun godt kan se, at det måske ikke var det klogeste at sige, så fastholder hun stadig sin utilfredshed med dommerpræstationen. Det fortæller hun til TV 2 SPORT.

- Ja, jeg fik vist kaldt dem for talentløse. Det kan godt være, jeg ændrer holdning, når jeg får set kampen igennem. Det var måske lidt hårdt sagt. Men da vi alle ryger ud på stribe, så var det sgu svært at finde på noget sødt at sige om dem.

Læs også GOG slår til i håndboldbrag efter tæt åbning

- Jeg har heller aldrig set de her dommere før, så i kampens hede bliver jeg lidt irriteret, men alle skal jo starte et sted, og de bliver sikkert bedre med tiden, sagde hun med smil.

Rikke Iversen henviser til to udvisninger, som holdet modtog med kort mellemrum, da der resterede cirka syv minutter af kampen.

Næste gang Odense Håndbold skal i aktion, er i Champions League-opgøret mod Buducnost fra Montenegro 27. september.