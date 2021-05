Odense-spillerne ødelagde DM-pokalen, da de fejrede mesterskabet

Det første danske mesterskab i Odense Håndbolds historie skulle fejres med manér. Og det blev det i den grad også.

Dagen derpå fortsatte festlighederne nemlig med en hyldest på Odense Rådhus, og her havde man måske forventet, at det var Odense-spillerne, der ville se lidt trætte ud ovenpå guldfesten. Men det var faktisk noget helt andet, der var hårdest ramt.

Den danske mesterskabs-pokal.

Under nattens fejring fik den sig nemlig en del knubs, og selvom den i løbet af morgenen var blevet lappet nogenlunde fint sammen, var der stadig mindre skader at se på den hårdt tilkæmpede pokal.

- Vi er lidt glade for at se den hel, for den var i seks stykker i går. Jeg tror, vi smed lidt rundt med den og kastede for meget med den. Den var i hvert fald i ret mange stykker i går. Vi havde ikke forventet at se den så flot og hel i dag, siger en grinende Mie Højlund til TV 2 SPORT.