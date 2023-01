Odense tæt på aftaler med to landsholdsspillere

Flere spillere forlader Odense Håndbold til sommer, og de tomme pladser er den fynske klub godt i gang med at besætte.

Inden længe vil to nye navne blive præsenteret til den kommende sæson.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger er Odense tæt på aftaler med stregspilleren Nikita van der Vliet og højrefløjen Andrea Hansen.

Van der Vliet, der er hollandsk landsholdsspiller, ophævede før jul sin kontrakt med Nykøbing Falster, så hun nu er i gang med sit sidste halvår i klubben.



Dagen før nytår kunne København Håndbold så meddele, at Andrea Hansen, der var med til at vinde EM-sølv med Danmark i november, stopper i hovedstadsklubben til sommer.

"Et ungt køb med en lang fremtid"

TV 2 SPORTs håndboldekspert Lærke Møller mener, at det lover godt for Odense med tilgangen af blandt andre Andrea Hansen.

- Det er en rigtig spændende signing. Andrea Hansen har været inde omkring landsholdet og er fremtiden på den position. Sammen med Elma Halilcevic på den anden fløj er hun et ungt køb med en lang fremtid, lyder det fra Lærke Møller.

Odense har også sikret sig den norske landsholdsfløj Malin Aune, men Lærke Møller er ikke nervøs for, at Andrea Hansen kommer til at sidde og kukkelure på bænken.

- I en så stor klub, hvor der er så mange kampe i sæsonen, skal der nok blive rigeligt med spilletid til begge spillere.

Indtil videre er den hollandske højrefløj Kelly Vollebregt også at finde i Odense i næste sæson.

Van der Vliet "kommer til at vokse i rollen"

Om tilgangen af Nikita van der Vliet siger Lærke Møller:

- Jeg må rose Odense for at hente spillere, der vokser i rollen. Det tror jeg også, at hun kommer til. Hun er en rigtig dygtig spiller, der kommer med rigtig meget gåpåmod, og jeg er spændt på at se hende udfolde sig her, siger eksperten.

TV 2 SPORT har onsdag været i kontakt med Odense Håndbolds sportsdirektør Trine Nielsen, men hun har ingen kommentarer til TV 2 SPORTs oplysninger.

Til- og afgange Odense Håndbold

Disse til- og afgange er bekræftet af Odense Håndbold:

Tilgange:

Elma Halilcevic (NFH)

Malin Aune (CSM Bucuresti)

Yara ten Holte (Borussia Dortmund)





Afgange: