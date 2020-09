Odenseansk succestræner udelukket i et år for snyd

Søndag aften kunne han juble over Heroics største triumf i holdets historie, da det blev til finalesejr i ESL One Cologne.

Læs også Virus holder fynboer hjemme fra stor e-sportsfinale

24 timer senere hænger der sorte skyer over Heroic-træner Nicolai 'Hunden⁠' Petersen.

Electronic Sports League (ESL), der står bag flere store turneringer, har nemlig tildelt 'Hunden' en karantæne på et år fra såvel spil som trænergerning i forbindelse med kampe. Det skriver ESL på sin hjemmeside.

Årsagen er, at han ifølge ESL har anvendt en såkaldt 'bug', som tillod ham at overvåge alle dele af banen i forbindelse med en kamp under DreamHack Masters Spring tidligere på året.

To andre trænere har ligeledes fået mellem 6 og 24 måneders karantæne.

Starter intern undersøgelse

Heroic har på nuværende tidspunkt ingen kommentar til sagen.

- Da vi endnu ikke har gennemgået beviserne i sagen, har vi ingen kommentarer. En intern undersøgelse er i dag blevet sat i gang klokken 21.32, da vi fik beskeden, skriver Heroic i en pressemeddelelse.

- Alle spørgsmål vil blive besvaret på et senere tidspunkt.

Ifølge kendelse fra ESL udnyttede 'Hunden' fejlen i ti runder på ét map (en bane, red.).

'En skandale'

Udover straffen til 'Hunden' får Heroic frataget sine point og præmiepenge fra turneringen, hvor de sluttede på en delt niendeplads og derfor kun fik 45 point og 18.700 kroner.

- Det er en skandale. Det er vanvittigt, siger TV 2 Sports ekspert Jacob 'Pimp' Winneche.

- Der er ingen tvivl om, at det er sket. Det er turneringens admin (hoveddommer, red.), der har set alle demoer fra den dag igennem, hvor der var en bug i spillet, og han har set, at det er blevet misbrugt.

- Den bug blev fikset samme dag, men 'Hunden' burde ikke have benyttet sig af den bug. Han må være blevet fristet og have følt, at det var okay.

Ingen snyd i triumf

Muligheden for at anvende denne form for snyd blev ifølge CS:GO-mediet HLTV påpeget af en anden træner, Mariusz 'Loord' Cybulski, tidligere på året.

Fejlen blev derfor rettet, så det ikke var muligt under ESL One Cologne, hvor Heroic vandt finalen suverænt med en 3-0-sejr over Vitality, der lige nu er nummer et i verden. Sejren sendte Heroic op på andenpladsen på verdensranglisten.

Udelukkelsen kommer i kølvandet på nogle forrygende resultatmæssige måneder for Heroic, der siden maj er gået fra en 36.-plads til 2.-pladsen på verdensranglisten.

Undervejs har Heroic overhalet ellers så suveræne Astralis som Danmarks bedste CS:GO-hold.

Holdet består af de fem danske spillere Casper 'cadiaN' Møller, Johannes 'b0RUP' Borup, Nikolaj 'niko' Kristensen, Martin 'stavn' Lund og René 'TeSeS' Madsen.