Officielt: Inter og Christian Eriksen går hver til sit

Det har Christian Eriksen, efter han i sommer kollapsede og fik hjertestop under EM-kampen mod Finland i Parken. Og derfor har de to parter nu været nødt til at gå hver til sit.

Det er endnu uvist, hvad fremtiden bringer for Christian Eriksen.

I begyndelsen af december skrev B.T., at Eriksen befandt sig på og benyttede sig af OB’s træningsbaner i Ådalen i Odense.

Vandt mesterskabet med Inter

Christian Eriksen, som er fra Middelfart, skiftede i januar 2020 til Inter fra Tottenham. I den italienske storklub skrev han under på en kontrakt, der skulle løbe til 2024.

I Inter har Christian Eriksen haft op- og nedture. I sidste sæson var danskeren med til at vinde det italienske mesterskab, men i længere perioder havde han svært ved at spille sig på holdet.

Midtbanespilleren nåede i alt at trække i Inter-trøjen 60 gange. Danskeren noterede sig for otte mål og tre oplæg fordelt over alle turneringer.

Tidligere i karrieren har Christian Eriksen spillet for Tottenham, Ajax Amsterdam og OB.