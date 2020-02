Officielt: Odenses landsholdsstreg skifter til russisk håndbold

Den danske landsholdsspiller Kathrine Heindahl kan godt begynde at øve sig på russisk.

For nu bekræfter hun nemlig selv, at hun i den næste sæson skifter til CSKA Moskva. Et skifte, som TV 2 SPORT tidligere kunne erfare.

- Jeg skal til Rusland! Efter sommeren er jeg at finde i CSKA. En drøm om at spille og bo i udlandet bliver til virkeliglighed. Jeg niver mig selv i armen og er pissestolt, skriver Heindahl på det sociale medie Instagram.

- De næste fem måneder vil jeg gøre alt for at slutte min tid i Odense Håndbold af med et brag og vil kæmpe for at indfri de mål og drømme, vi har sammen.

Kender træneren godt

I den russiske storklub vil hun få Jan Leslie som træner. Netop Leslie og Heindahl har en fælles fortid i Randers HK.

Jan Leslie var træneren, der hentede en ung Kathrine Heindahl i TTH Holstebro i 2013, og stregspilleren endte med at spille fire sæsoner i Randers, inden hun i 2017 - ligesom flere andre danske landsholdsspillere - skiftede til storsatsende Odense Håndbold.

Læs også Odense Håndbold: Farvel til tre landsholdsspillere - henter VM topscorer

Jan Leslie forlod Randers i 2014 - efter han blandt andet havde vundet DM-guld med kronjyderne i 2012. Siden kom han til russiske Rostov-Don og senere tilbage til Danmark og Ribe-Esbjergs herrehold, inden han sidste sommer igen tog turen til Rusland for at blive træner i CSKA Moskva.

Moskva-klubben er et helt nyt håndboldprojekt født til denne sæson af en russisk rigmand, der har ambitioner om inden for nogle år at vinde Champions League.

Kathrine Heindahl har spillet 71 A-landskampe og scoret 138 mål for Danmark siden sin landsholdsdebut i 2010 og var med til VM i Japan i december.

Odense Håndbold har allerede præsenteret afløseren for Kathrine Heindahl til næste sæson. Det bliver landsholdsbobleren Rikke Iversen, der kommer til Fyn fra Silkeborg-Voel.

Læs også Trods stor udskiftning i Odense Håndbold: Vi vil stadig være blandt de bedste