- Presset er på Odense, siger ekspert før pokalfinale

Søndag står Odense Håndbold med muligheden for at vinde klubbens første titel, når Herning-Ikast venter i pokalfinalen.

Læs også Odense-profil kalder semifinalesejr for heldig

Fynboerne har oprustet kraftigt, siden Jan Pytlick tog over som træner i 2016, og selvom de har været tæt på flere gange, er det endnu ikke lykkedes den ambitiøse klub at vinde et trofæ.

- Det største pres er helt sikkert på Odense for at få den her første titel.

- Herning-Ikast kan måske spille lidt mere frit, fordi Odense mangler at få den titel, de hungrer sådan efter, og som de har hungret efter, siden Jan Pytlick tog over, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Lærke Møller.

Odense påtager sig favoritværdighed

Odense spillede sig lørdag i pokalfinalen med en dramatisk sejr i forlænget spilletid over København, mens Herning-Ikast havde en anelse lettere ved at slå TTH Holstebro.

Og selvom ingen af semifinalerne vil blive husket for flot håndboldspil, mener Lærke Møller stadig, at Odense er en smule bedre stillet før braget om pokaltitlen.

- Styrkeforholdet er rimeligt lige, men jeg vil stadig kalde Odense for favorit. Både når man kigger spiller for spiller og på bredden. Og så er et hold, der efterhånden har været sammen i nogle år nu og har stået i flere finaler, end Herning-Ikast har i øjeblikket.

- Men ud fra det spillemæssige i semifinalerne er det ret jævnbyrdigt. Det var ikke klassespil, siger håndboldeksperten.

Odense Håndbold var også i pokalfinalen sidste år, hvor de tabte til Nykøbing-Falster.