Pytlick i spil til stort landstrænerjob: - Jeg går og håber på chancen

Jan Pytlick er ikke i tvivl.

Der skal snart ske noget afgørende nyt i den 52-årige fynske håndboldtræners håndboldliv - og det må meget gerne være i form af mere testosteron og større muskelmasse.

- Jeg går efter at træne et herrehold, det kunne være rigtig spændende. Jeg har brug for nye udfordringer, og det vil være sindssygt motiverende at arbejde med herrespillere, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

I dialog med det russiske håndboldforbund

Han afviser dog ikke at træne et damehold i fremtiden, men gør det klart, at hans førsteprioritet er at arbejde med herrer.

Efter fyringen landede jeg i et stort, dybt sort hul. Det krævede mange kræfter mentalt at komme op igen Jan Pytlick, håndboldtræner

Og målsætningen kan muligvis gå i opfyldelse inden for den nærmeste fremtid.

Jan Pytlicks ambitioner har langt fra lidt skade af de to måneder i eksil fra håndboldverdenen. Han stiler fortsat højt i jagten på et nyt job, og et prominent ét af slagsen fra allerøverste 'trænerhylde' er inden for rækkevidde.

- Jeg er i dialog med det russiske håndboldforbund, for der er en stilling ledig som træner for deres herrelandshold. Jeg har haft flere snakke med folk i forbundet, men der er flere trænere i spil, så jeg går og håber på chancen. Jeg vil gerne være landstræner for Ruslands herrelandshold, siger Jan Pytlick.

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en kommentar fra det russiske håndboldforbund.

Havnede i et stort, sort hul

Jan Pytlick blev fyret fra Odense Håndbold på den næstsidste dag af 2019 efter et svigende nederlag på 33-25 til Herning-Ikast i kvindernes pokalfinale dagen forinden.

Beslutningen om at stoppe i Odense blev taget i samråd klubledelsen, for Pytlick indkaldte selv til mødet, hvor parterne blev enige om, at det var bedst at gå hver til sit.

Selvom Pytlick var helt på det rene med afgørelsen, har beslutningen alligevel gjort ondt på manden fra Thurø de seneste par måneder.

- Efter fyringen landede jeg i et stort, dybt sort hul. Det krævede mange kræfter mentalt at komme op igen, indrømmer Jan Pytlick.

Brænder stadig for håndbolden

Nu er der gået lidt over to måneder, og skuffelsen over fyringen har efterhånden bundfældet sig.

Pytlick har brugt frirummet til refleksion og eftertanke. Han har i processen været i tvivl om, han overhovedet ville vende tilbage til håndboldsporten, som har været en stor del af hans 52-årige liv.

Men efter grundig overvejelser er Pytlick igen klar til at være håndboldtræner.

- Jeg har fundet mig selv og har igen masser af energi. Jeg brænder stadig for håndbolden, fastslår han.

Kender kvindehåndbolden ud og ind

De seneste måneder er Pytlick blevet klar over, at han skal søge en ny type udfordring.

Efter i en lang årrække at have trænet håndboldkvinder på højeste nationale og internationale niveau kender Jan Pytlick ifølge eget udsagn 'de fleste internationale spillere'.

Derfor ønsker den tidligere så succesfulde landstræner for det danske kvindelandshold i fremtiden at prøve kræfter med et herrehold.

Herrehåndbold ligger ikke helt fjernt for håndboldtræneren, for danskeren har tidligere trænet danske herrehold i form af Team Esbjerg fra 1995-1997 - samt GOG i ét år, som han gjorde til danske mestre i 1998.

Trefilov har åbnet døre

Jan Pytlick fortæller, at kontakten til det russiske håndboldforbund er gået igennem hans mangeårige ven - og konkurrent på trænerbænken - Jevgenij Trefilov.

Den karismariske trænerlegende, der er vicepræsident i det russiske håndboldforbund, har åbnet døre østpå, og Pytlick er spændt på de næste par uger, hvor han forventer en afgørelse.

- Det vil være den største udfordring i min trænerkarriere, hvis jeg får jobbet, fastslår Jan Pytlick.

Han er ikke nervøs for de store kulturforskelle, der uundgåeligt vil komme, hvis han bliver russisk landstræner. For selv om det kulturmæssigt vil blive markant anderledes end at være træner i Danmark, så er Pytlick fyldt med selvtillid.

- Jeg tror på, at jeg kan klare mig i Rusland, siger Jan Pytlick.

Det østeuropæiske håndboldmiljø vil da heller ikke være helt nyt for danskeren, der i knap ét års tid var kvindetræner for storholdet Vardar Skopje fra Makedonien.

Jan Pytlick blev ansat i februar 2015, kort tid efter han var blevet fyret som dansk damelandstræner, men fik opsagt sin kontrakt i januar 2016.

Ledigt landstrænerjob

Jobbet som russisk herrelandstræner har været ledigt i lidt over en måneds tid.

Det var Eduard Koksharov, der senest stod i spidsen for det russiske herrelandshold i håndbold under EM-slutrunden i Sverige denne januar.

Danmark slog Rusland i gruppespillet med 31-28, og efter det tredje nederlag på stribe fik den tidligere OL-guldvinder ophævet sin kontrakt med håndboldforbundet.