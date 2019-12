Pytlick sætter ord på fyring - indkaldte selv til møde

Siden 2016 har den tidligere landstræner Jan Pytlick arbejdet benhårdt på at skabe det bedste håndboldhold i Danmark med base i Odense.

Missionen lykkedes aldrig. Efter tre tabte finaler - senest ydmygelsen i pokalfinalen søndag mod Herning-Ikast - meddelte Odense Håndbolds bestyrelsesformand Jørn Bonnesen på et pressemøde, at klubben og Pytlick går hver til sit.

Bonnesen og Pytlick holdt mandag morgen et møde, hvor den endelige beslutning blev truffet.

- Det var mig selv, der bad om et møde i går aftes. Vi har siddet og drøftet tingene igennem, hvordan det så ud, og vi er så blevet enige om, at det nok var bedst for alle parter, at vi skiltes ad, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

- Jeg havde en rigtig god snak med Jørn Bonnesen om det, og vi kom frem til den konklusion, at der nok skulle ny energi til. Det er ikke fordi, jeg på nogen måde har mistet troen på det.

Tidligere på dagen roste Jørn Bonnesen den nu forhenværende cheftræner for sin indsats og ikke mindst for den måde, han havde taget bruddet på. Bonnesen forklarede dog, at beslutningen var truffet alligevel.

En hård dag

Trods enigheden gør det ondt på Pytlick at sige farvel til Odense Håndbold.

- Det er jeg selvfølgelig træt af. Jeg synes, det har været sindssygt spændende at starte det her hold op og projektet med at ville være nogle af de bedste i Danmark, siger han.

- Det har været en proces, vi har været i gang med i flere år, så når man lige står her og ikke skal være en del af det, er man selvfølgelig altid træt og ked af det.

- Det er en hård dag at komme igennem. Sådan er det altid, når man bliver fyret. Når man er i sådan et job, hvor det hele foregår offentlig, er det hårdt at skulle igennem den mølle. Men det skal man nok komme igennem. Man kender jo også de risici, der er ved at have sådan et trænerjob. Præsterer og vinder man ikke, så er chancen for, at man ikke skal være i jobbet, også stor.

Jan Pytlicks Odense har været i to pokalfinaler og en DM-finale, men trofæskabet i Odense er altså fortsat tomt.

Han har ellers hentet den ene store landsholdsspiller til klubben efter den anden, og forventningerne har været tårnhøje. Men ifølge Pytlick vil det "nok tage ti timer" at forklare, hvorfor det ikke er blevet til mere, så det vil han holde sig fra.

Vil fortsætte med håndbold

Til gengæld kommer han ikke umiddelbart til at holde sig fra den sport, hvor han siden starten af 1990'erne har været træner på højeste niveau.

- Nu skal det lige bundfælde sig lidt, men så vil jeg sige, jeg er åben igen. På et eller andet tidspunkt vil jeg gerne arbejde med håndbold, siger Jan Pytlick til TV 2 SPORT.

- Jeg synes, det er vildt spændende at være med til at bygge noget op og arbejde med et hold og mennesker. Men det er klart, at man lige nu skal have tid til at synke og fordøje det, og så kigger jeg ind i fremtiden, når vi kommer ind i det nye år.

Jan Pytlick var i 1990'erne træner for GOG's herrer af tre omgange.

Af to omgange var han træner for Danmarks kvindelandshold, med hvem han vandt OL to gange og EM én gang.