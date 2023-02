Pytlick vil undgå at falde i et sort hul: - Jeg så, hvor hårdt det tog på Gidsel

- Jeg gik i en måned rundt i min lejlighed og var en forfærdelig ven og en forfærdelig søn. Uden jeg måske selv kunne indse det, var jeg ked af det, og jeg gik jeg i seng klokken otte om aftenen.

Ordene kommer fra Mathias Gidsel og beskriver perioden efter VM i 2021. Slutrunden i Egypten, hvor håndboldherrerne også vandt guld, var Gidsels store landsholdsgennembrud, hvor han også kom på All Star-holdet.

Alligevel faldt højrebacken ned i et sort hul efter den store triumf.

Efter VM-triumfen søndag står Simon Pytlick mere eller mindre i samme situation, som Gidsel gjorde for to år siden. Han fik slutrundedebut, var en af Danmarks vigtigste spillere og kom på All Star-holdet.



- Gidsel har givet mig nogle råd til, hvordan man nemmere kommer videre efter en slutrunde. Ét af dem er, at det er vigtigt, at jeg bliver ved med at være mig selv. Samt at jeg skal stoppe op og nyde øjeblikket, og at jeg ikke må tage noget for givet, fortæller Simon Pytlick til TV 2 SPORT.



"Har gode folk, jeg kan sparre med"

Pytlick håber, at han undgår at falde i samme sorte hul som Gidsel, når VM for alvor er kommet på afstand.

- Det er ikke sikkert, at det samme sker for mig. Jeg håber at undgå det, for jeg så, hvor hårdt det tog på Gidsel.