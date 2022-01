Reinhardt smittet med corona - 19-årig vikar stod "fantastisk"

Da hverken Reinhardt eller Thörn var kampdygtige, endte den unge målvogter med at stå 60 minutter i sin første optræden for Odense Håndbold. Og det gjorde hun med bravour.

- Hun gjorde det fantastisk. Hun kom virkelig fint igennem, og det var hun selvfølgelig glad for. Mathilde var godt tilpas med at få trygheden fra et erfarent forsvar. Betingelserne var også til stede fra forsvarets side, siger cheftræner Ulrik Kirkely til TV 2 SPORT.

Kirkely fortæller videre, at han håber, Martina Thörn kan være klar i løbet af januar, men de tager ingen chancer.

Fra VM-helt til afslapning

Under VM var Althea Reinhardt blandt de bærende kræfter for Danmark. I flere kampe lukkede hun fuldstændig ned for modstandernes skytter.

Efter hjemkomsten har den stået på alt andet end håndbold - lige bortset fra lidt træning.

- Det har været dejligt at komme hjem til familien til jul og falde lidt ned. Jeg har slappet af i vante omgivelser. Fuldstændig afslapning, siger Reinhardt.

Odense Håndbold har seks point ned til både Viborg og Team Esbjerg, der begge har spillet en kamp færre end fynboerne.