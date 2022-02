Reinhardt tilbage fra spøjs skade, da Odense vandt igen

Hvordan opstod skaden?

- Det lyder rigtig dumt. Jeg var ude at gå tur, og så fik jeg trådt på et glasskår, som gik igennem skoen, så jeg fik mig et dybt sår, som lige skulle sys henover weekenden.

- Det hæmmer mig ikke. Stingene er taget ud, og så er det bare smerten, man skal holde ud. Det går nok, fortæller Althea Reinhardt i optakten til onsdagens møde med Nykøbing Falster Håndboldklub.

Kampen endte med en sikker sejr til Odense Håndbold på 34-27, og de topper dermed grundspillet suverænt.

Højlund har haft corona

De to kampe op til mødet med NFH var fynboerne også uden Mie Højlund. Men det var der også en særlig grund til.

I TV 2 Sports optakt kunne hun fortælle, at hun har været coronaramt.

- Jeg har været isoleret og kunne desværre ikke deltage i kampene. Men jeg er nogenlunde oven på igen. Det var det eneste, der holdt mig ude fra håndbold.

- Jeg var hårdere ramt, end jeg havde regnet med. Det var nogle svedeture om natten, og det føltes som en hård influenza. Det tog fire dage, og så var det overstået. Jeg har det fint igen.

Er der fuld kapacitet på dine lunger igen?

- Ikke helt. Jeg var til træning tirsdag. Det gik bedre end forventet. Da jeg var derhjemme, synes jeg, det var hårdt at gå fra stuen til køkkenet. Der er heldigvis mere kraft på, end der har været længe, lyder det med et grin.

Afgørende rolle

Althea Reinhardt var stærkt medvirkende til, at Odense Håndbold fik skabt et solidt forspring i første halvleg.

Efter 25 minutter stod hun med en redningsprocent på 40 og havde flere fine redninger. Hjemmeholdet gik til pause foran med 19-14.

I den anden ende leverede Mie Højlund en mere rolig indsats. Det mest dramatiske øjeblik indtraf med godt ti minutter igen, da landsholdsspilleren blev ramt i hovedet.

Hun ømmede sig længe, og situation blev takseret til en udvisning. Højlund nåede at bidrage med tre mål.