Schmeichel hylder Lars Høgh med særligt nummer

Når Kasper Schmeichel går på banen i fredagens kamp mod Nordirland, vil 1-tallet på ryggen være erstattet med et andet:

Tallet 22.

- Til kampen mod Nordirland spiller vi i landsholdstrøjen fra VM86 for at hylde et særligt hold, hvor Lars Høgh var en stærk målmand, skriver Kasper Schmeichel på Instagram og fortsætter:

- Jeg spiller med nummer 22 på ryggen for at mindes Lars og hylde både ham og hans familie, der altid har haft en særlig betydning for mig igennem hele mit liv.