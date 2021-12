Sendte hilsen til hele familien efter finalesejr

- Når det er sagt, kan jeg kun gøre mit bedste for at slå de modstandere, der står over for mig. Det kræver, man spiller godt, og at man kan stå for presset i en finale. Det har jeg kunnet, og det er jeg enormt glad og stolt over.

Fejringen må vente

Normalt har spillerne tid til at fejre deres store triumfer - men det kan der ikke være tale om i denne omgang.

VM begynder nemlig den 12. december, og det er Axelsens helt store fokus.

- Jeg kommer til at vente en smule med den helt store fejring. Lige nu skal jeg bare restituere så godt som muligt, og så giver jeg den en skalle igen til VM, siger danskeren.

