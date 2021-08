- Skal have en konsekvens, siger redaktør om Axelsens beslutning

Beslutningen betyder, at Axelsen ikke længere skal være en del af den daglige landsholdstræning i Brøndby, og det kan få konsekvenser for dansk badminton som helhed, vurderer Bostrup.



- Der er en grund til, at et lille land som Danmark har kunnet kæmpe mod folkerige nationer som Kina, Malaysia og Indonesien. Det er blandt andet på grund af det her unikke træningsmiljø, der er i Brøndby, hvor de gode spillere giver videre til de næste i fødekæden.

- Viktor Axelsen startede også som ung knægt i Brøndby og fik gode råd og idéer til sin træning fra navne som Peter Gade, Kenneth Jonassen og Jan Ø. Jørgensen. Nu er det hans tid. Det er hans tur til at gå videre. Og det gør han ikke, siger Bostrup.

- Der tænker han egoistisk, og han tænker ikke på de unge spillere, der kommer efter. Så på sigt kan det her være et problem for dansk badminton, at de næste ikke får inspiration fra Viktor Axelsen.

Der skal være en konsekvens

På lang sigt kan Axelsens beslutning altså få konsekvenser for dansk badminton.

Men hvad bliver konsekvenserne for OL-guldvinderen selv i forhold til samarbejdet med Badminton Danmark?

Den del mangler der fortsat svar på. Men personligt mener Dennis Bostrup, at Viktor Axelsen ikke bør have alle fordelene ved at være en del af det danske setup, når han flytter træningen til Dubai.

- Jeg har det sådan, at hvis ikke man vil bidrage til fællesskabet, kan man heller ikke få alle goderne. For Viktor Axelsen er det for eksempel en kæmpe gode at have Kenneth Jonassen (dansk landstræner, red.) til at sidde og coache ham ved individuelle turneringer. Og det er jo spørgsmålet, om han kan det nu.