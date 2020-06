Skybrud kan true Superliga-kampe - aflyste kampe kan spilles mandag

Når den sidste runde i grundspillet skal afvikles senere søndag, kan det meget vel gå hen og blive en våd affære.

Mens spillerne løber på banen til de syv superligakampe, vil et mindre lavtryk nemlig passere Danmark, og det kan ifølge TV 2 Vejrets meteorolog Anders Brandt give risiko for både torden, hagl, skybrud og skypumper.

Kombinationen af dagens samlede kampprogram og vejrprognose bekymrer dog ikke direktør for Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

- Jeg vil tro, at de (kampene red.) godt kan afvikles, siger Claus Thomsen til TV 2 SPORT.

Jylland bliver hårdest ramt

Meteorolog Anders Brandt oplyser, at risikoen for torden vil være størst i Aalborg, hvor AaB møder AGF. I Hobro, hvor Lyngby kommer på besøg, og i Horsens, der gæstes af Brøndby, vil der også forekomme tordenbyger mellem klokken 17 og 19.

Og det er i dette tidsrum, hvor alle kampene spilles.

I Haderslev, hvor SønderjyskE møder Silkeborg, er der mindre risiko, vurderer TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Coronakrisen har sørget for et tætpakket kampprogram resten af sæsonen, og derfor er der knap nok plads til at udsætte dagens kampe til et senere tidspunkt, hvis vejrforholdene søndag betyder, at de ikke kan afvikles som planlagt.

Mulighed for flere kampe mandag

Claus Thomsen fortæller dog, at der er en lille mulighed mandag, hvis det skulle ske.

- Som udgangspunkt forventer vi ikke, at der bliver aflyst nogle kampe. Og hvis det sker, så skal de formentlig spilles i morgen (mandag red.), siger Claus Thomsen.

Dagens syv Superliga-kampe spilles alle klokken 17, hvor der især er spænding om, hvem der løber afsted med den vigtige ottendeplads, som både Lyngby, Horsens og OB er i spil til.

