Søren Kragh slået med et sekund

Der var Remco Evenepoel, og så var der alle de andre ryttere i Danmark Rundt 2021.

Belgieren fra Deceuninck - Quick-Step sluttede løbet af med at vinde enkeltstarten på Frederiksberg, hvor han slog Søren Kragh Andersen med et sekund.

Hans anden etapesejr cementerede den samlede sejr i løbet.

Top tre på 5. etape

Remco Evenepoel

Søren Kragh Andersen +1 sekunder

Mads Pedersen +6 sekunder





- Jeg er superskuffet. Jeg håbede på sejren, da jeg så min tid. Men jeg gjorde mit bedste, siger Søren Kragh til DR1.

Top tre i klassementet

Remco Evenepoel

Mads Pedersen +1:42 minutter

Mike Teunissen +2 minutter





Trøjerne

Førertrøjen: Remco Evenepoel

Pointtrøjen: Mads Pedersen

Bakketrøjen: Rasmus Bøgh Wallin

Ungdomstrøjen: Remco Evenepoel

Fightertrøjen: Rasmus Bøgh Wallin





- Afslutningen var endnu en konfirmering af danskernes fabelagtige enkeltstartsevner. Der var flere stærke ryttere med, så det her er et rigtig godt perspektiv inden Touren i Danmark til næste år, siger TV 2 SPORTs cykelsportsekspert Rolf Sørensen.



- Under løbet har vi også set, at Mads Pedersen stort set tilbage i absolut topform. Der mangler måske lidt endnu, men det her et et stort boost. Han vandt i Sønderborg og kører på podiet i dag og samlet. Og set over hele linjen er jeg imponeret over de danske ryttere. Vi ser frem mod et meget spændende VM, hvor Danmark måske stiller med det bedste hold nogensinde, tilføjer Sørensen.

Forskellige forhold

De første ryttere på ruten rundt i Frederiksberg blev ramt af et skybrud, der gjorde det svært at skære svingene hurtigt.

Danske Morten Hulgaard (Uno-X) leverede den første hurtige tid og havde førstepladsen i en rum tid, inden den italienske tempospecialist Edoardo Affini (Jumbo-Visma) kom buldrende i solskin.

Den tidligere bronzevinder fra EM i enkeltstart slog Hulgaard med hele 21 sekunder på målstregen på Frederiksberg Allé med en tid på 12 minutter og 20 sekunder.