To spillere forlader Odense

Fremtiden er på plads for stregspilleren Sara Hald og venstrefløjen Katja Johansen, der forlader Odense Håndbold efter denne sæson.

Det oplyser Odense i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at spillerne og klubben er enige om, at det er en god løsning at fortsætte hver for sig, da udsigten til spilletid er begrænset.

Odense Håndbold oplyser, at de to spillere bliver i dansk håndbold. Viborg HK har meddelt, at de henter Sara Hald. De er dog endnu ikke vidst, hvor Johansen skifter hen.

Sara Hald, 24 år: - Jeg har lært utrolig meget i min tid i Odense. Det bliver spændende for mig at prøve noget nyt, så jeg er glad for, at det kunne lade sig gøre.

Katja Johansen, 20 år: - Jeg har været superglad for at spille i Odense Håndbold, men nu glæder jeg mig til at tage alt den erfaring, jeg har fået fra pigerne med videre til en større spillemæssig rolle.

Odense Håndbold fører kvindernes håndboldliga efter 24 ud af 26 kampe i grundspillet.