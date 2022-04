Stort spansk medie minder Real Madrid om OB-kamp

Men lige præcis hos sportsaviserne i Spaniens hovedstad, Madrid, er OB en ganske velkendt klub. Og det skyldes naturligvis OB's mirakel fra 1994, hvor danskerne slog Real Madrid med 2-0 på udebane og sendte spanierne ud af UEFA Cuppen, efter at Real Madrid ellers havde vundet det første opgør i Odense med 3-2.

Og netop dét resultat er blevet støvet af og hevet frem fra gemmerne inden Real Madrids returopgør i Champions Leagues kvartfinaler mod Chelsea hjemme på Santiago Bernabeu tirsdag aften. For hos den spanske sportsavis Marca nævner de tirsdag to historiske resultater som skræk og rædsel for Carlo Ancelottis tropper.

- Det første resultat kommer fra den nu fjerne 1994/95-sæson, der var en fremragende sæson, der dog fortsat skæmmes af den europæiske bombe, der stadig huskes på Bernabeu, skriver Marca i en artikel under overskriften 'Dos avisos históricos' (To historiske annonceringer, red.).

Videre lyder det:

- Holdet var favorit til at vinde UEFA Cuppen, efter at det eliminerede Sporting i første runde og Dinamo Moskva i anden runde. Den tredje modstander så ud til at blive den letteste hidtil, siden det var den ydmyge danske modstander Odense, der blev slået med 3-2 i første opgør.

- Men i returopgøret blev et slapt og slevsikkert Madrid-hold overrasket af danskerne, der med mål af (Ulrik) Pedersen og (Morten) Bisgaard efterlod Bernabeu i chok og efterlod Real Madrid uden muligheden for at vinde en titel, som klubben ellers var storfavorit til.

Sendt ud af Schöne og Ajax i 2019

Real Madrid vandt det første kvartfinaleopgør på Stamford Bridge i London mod Chelsea med 3-1 og er altså store favoritter til at gå videre. Ligesom holdet var det dengang i 1994 mod OB.

Marca nævner i samme artikel det samlede nederlag til Ajax i 2018/19-sæsonen, hvor Real Madrid vandt det første opgør med 2-1 på udebane i Amsterdam. Men på hjemmebane smed madrilenerne det hele væk og tabte med 1-4 - blandt andet takket være et ikonisk frisparksmål fra danske Lasse Schöne.

Real Madrid møder Chelsea tirsdag klokken 21.00.