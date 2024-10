Succestræner forlader Odense Håndbold til fordel for vildt job

Det er store håndboldsko, han skal udfylde.

56-årige Ole Gustav Gjekstad er tirsdag formiddag blevet præsenteret som den nye landstræner for det norske kvindelandshold.

Her tager han over efter Thorir Hergeirsson, der 9. september meddelte, at han stopper efter EM i december.

Gjekstad er til dagligt cheftræner i Odense Håndbold, og her stopper han efter denne sæson. Det meddeler klubben. Han overtager dog det norske landstrænerjob fra 1. januar, og det betyder, at han skal dobbeltjobbe frem til 1. juli 2025.

- Jeg glæder mig til at tiltræde stillingen som landstræner for Norge. Samtidig er jeg ærgerlig over ikke at kunne være i Odense efter denne sæson. Men de to job er desværre ikke mulige at kombinere over en længere periode. Jeg er meget taknemlig for den forståelse, klubben har vist, og jeg glæder mig til at arbejde for fuld skrue sammen med holdet og hele klubben frem til sommeren, siger Gjekstad til klubbens hjemmeside.

Han har fået en kontrakt frem til 30. juni 2029.