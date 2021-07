Tegn på hjernerystelse: Fynbo udgår af Touren efter styrt

Kragh Andersen var en af de mange ryttere, der var involveret i styrtet med 62 kilometer tilbage af 13. etape fredag.



Han røg danskeren ud over vejen og langt ned ad en skrænt. Tv-billederne fra etapen viste ham kom klatrende op som en anden bjergbestiger.

Søren Kragh fuldførte etapen, men efter at være kommet i mål i Carcassonne var han ikke i stand til at stille op til tv-interview med TV 2 SPORT, da han var groggy og skulle undersøges nærmere af holdets læger.

I løbet af aftenen havde samme læger et vågent øje på den 26-årige fynbo.

- Vi nåede hurtigt frem til den konklusion, at han ikke længere er i stand til at konkurrere på grund af symptomer på hjernerystelse. Søren skal nu hvile sig i en periode, og vi vil fortsætte med at følge hans tilstand, inden vi påtænker en plan for hans tilbagevenden på cyklen, siger Team DSM-læge Camiel Aldershof i pressemeddelelsen.

Tæt på exit allerede onsdag

Søren Kragh Andersen var tæt på et Tour-exit onsdag, hvor feltet skulle over Mont Ventoux to gange.

Danskeren blev sat på første tur op ad 'Det skaldede bjerg', og han sled sig over målstregen bare tre sekunder inden for tidsgrænsen.

Kragh Andersen vandt to etaper i Tour de France sidste år.