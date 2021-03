Tidligere FCK-profil er 'meget varmt emne' som ny OB-træner

Det er svært at komme uden om FC København, når man taler om Ole Tobiasen.

I to perioder i 90'erne og 00'erne var han som aktiv på kontrakt i den danske hovedstadsklub, men fremover er det sandsynligt, at danske fodboldfans skal til at forbinde den tidligere forsvarsspiller med OB.

Det vurderer TV 2 SPORTs fodboldekspert Mads Junker og Flemming Toft, der begge ser Ole Tobiasen som et godt bud på fynboernes næste permanente cheftræner, efter klubben mandag valgte at fyre Jakob Michelsen.

- Som jeg hører det, er Ole Tobiasen et meget varmt emne. Han er tidligere træner i Holland, hvor han har gjort det ganske fint i Almere City. Han vil gerne hjem og træne på topniveau, og så har han et godt forhold til Michael Hemmingsen (sportsdirektør i OB, red.). Han er et rigtig godt bud, siger Flemming Toft.

"Kunne være spændende med lidt ny energi"

Ole Tobiasen har siden 2010 haft en lang række trænerjobs i Holland. I 2019 blev han ansat som cheftræner for Almere City i den næstbedste række, men til trods for en placering i toppen af tabellen blev han i sidste uge fyret.

- Han vil være en forfriskende ansættelse. Han har den sportslige baggrund og har haft et cheftrænerjob med fin succes.

- Det vil være rigtig spændende med Ole Tobiasen, så vi også får en ny trænerkarrusel, der kan starte igen. Han har den hollandske skole inde under huden og kan komme med noget nyt. Det kunne være spændende at få lidt ny energi på trænersiden i Superligaen, siger Mads Junker.

Allerede tidligere på året meddelte OB, at de ikke ville forlænge Jakob Michelsens kontrakt, der stod til at udløbe efter indeværende sæson. Men oven på søndagens 0-3-nederlag til topholdet Brøndby blev det besluttet at stoppe samarbejdet før tid. Klubbens sportsdirektør, Michael Hemmingsen, overtager trænergerningen resten af sæsonen.

Hvis valget ikke falder på Ole Tobiasen, så har Mads Junker og Flemming Toft hver især peget på en række andre navne, der kunne være et bud som OB's næste cheftræner, selvom de ikke nødvendigvis ligger lige til højrebenet.

Bo Henriksen

I sommeren 2020 valgte Bo Henriksen at stoppe som cheftræner i AC Horsens. Han har siden varetaget et job som fodboldekspert på NENT.

Flemming Toft: Jeg tror bare, at Bo er faldet godt til i rollen på NENT. Det giver ham noget frihed ved siden af, fordi det ikke er et 8-timers-job hver dag. Men hvis han vil tilbage i trænergerningen, så kunne han være et rigtig godt bud – og OB vil også være interessant for ham.

Mads Junker: Han er jo fynbo, men jeg tror ikke, det er et godt match. Det er selvfølgelig oplagt, fordi han ikke har et trænerjob, men jeg er ikke sikker på, at Bo Henriksens stil passer til OB. Men selvfølgelig skal han nævnes som et bud, men som type tror jeg ikke, at han passer ind.

Alexander Zorniger

Tyskeren har tidligere været træner i Brøndby IF, hvor han i 2018 var tæt på at føre dem til klubbens første mesterskab siden 2005. I februar 2019 blev han fyret.

Mads Junker: Hvis vi skal kigge på en af de trænere, der senest har været i Superligaen og har haft succes som træner, er han jo et godt bud. Men jeg ved ikke, om han og OB er et godt match personlighedsmæssigt.

Brian Riemer

Han har siden 2018 været assistent for Thomas Frank i den engelske Championship-klub Brentford. De ligger i skrivende stund nummer fire og kæmper om oprykning til Premier League.

Flemming Toft: Han kunne også være en mulighed, men det vil jo være stort for ham at være med til at rykke op til Premier League. Det er den største liga i verden, og hvis han kan komme derop med danskerkolonien i Brentford, vil det jo være kæmpestort pludselig at skulle spille mod United, City og Chelsea. Det er noget større end OB mod Horsens. Jeg tror ikke, han er klar til at slippe det.

Lars Olsen

Han havde i perioden 2007-2010 stor succes som træner i OB, hvor han blandt andet førte fynboerne til en andenplads i Superligaen. Han har senest stået i spidsen for Esbjerg fB, hvor han stoppede i juni 2020.