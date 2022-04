Tidligere Odense-anfører vender tilbage til Danmark

Kontraktudløbet åbner op for, at København Håndbold henter den tidligere landsholdsstjerne uden at betale en overgangssum til tyskerne.

Slut med landsholdshåndbold

Stine Jørgensen fødte i maj 2021 tvillinger og gjorde først comeback i Bietigheim i november.

Forinden havde hun meddelt, at hun ikke længere havde lyst til at spille på landsholdet, og efter fødslen slog hun fast, at landsholdet var et lukket kapitel.

- Landsholdet har været en stor del af mit liv. Jeg elskede at spille for mit land. Når jeg ser tilbage, er jeg meget stolt og glad for perioden. Men kapitlet er lukket for mig. Der er simpelthen ikke tid til det mere med små børn, sagde hun i forbindelse med sit comeback.