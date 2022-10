Tilbage på herrelandsholdet: - Jeg var så langt væk, at håndbolden ikke føltes som en del af mig længere

Knæskaden sendte Lasse Møller ud i en identitetskrise, han aldrig havde prøvet at stå i tidligere.

- Der var tidspunkter, hvor jeg gik rundt i den her fine lejlighed og følte, jeg var så langt væk fra håndbold, at jeg nærmest ikke så en håndboldkamp i tv’et. Jeg så vores egne kampe, når jeg skulle til kamp på hjemmebane, men ellers var jeg så langt væk fra håndbolden, at den nærmest ikke føltes som en del af mig mere. Den følelse har jeg aldrig haft før. Så det var pludselig som om, at jeg skulle finde en anden Lasse i det her.

- Vi var helt derhenne, hvor jeg begyndte at interesse mig for en helt masse andre ting. Jeg begyndte at søge nogle uddannelser og sådan noget. Det var ikke noget, jeg i min vildeste fantasi havde troet, jeg skulle kigge på så tidligt, efter jeg flyttede til udlandet for at spille håndbold. Men da det ikke skete (at han spillede håndbold, red.), var jeg nødt til at finde ud af, hvad der skete heroppe, smiler Lasse Møller og peger med en finger på sit hoved.

- Det har været sundt for mig

For selv om det var hårdt, tøver han ikke med at kalde det seneste år det mest givende i hans liv. Som menneske.

- Det har været sundt for mig. Det har været hårdt, men det har også været sundt, siger han.

I den offentlige fortælling de seneste år har det lydt som om, at bagspillerens mange operationer skyldtes et tilbagefald, men det er ikke tilfældet. Tværtimod var det hele tiden meningen, at Lasse Møller skulle igennem to knæoperationer inden for kort tid, understreger han.

Han fik taget noget brusk ud af knæet, som først skulle bearbejdes på et laboratorium, inden det nogle uger senere igen blev opereret på plads i knæet igen.

Benet blev også rettet op, så trykket på ydersiden af knæet ikke længere er lige så stort som tidligere.

Men selv om operationerne og genoptræningen hele tiden fulgte den plan, der var lagt, var dagligdagen hård og et helt andet liv, end hvad han nogensinde har prøvet før.

- Når man er vokset op som håndboldspiller og på et hold, bliver man motiveret meget udefra af holdkammerater, trænere og fans. Når man er skadet, og man to gange om dagen skal ned i et fitnesscenter - og det er vinter og er koldt - skal man motiveres en del indefra alene. Det er en meget hård mental opgave at gå igennem. Det har nogle gange haltet lidt. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde anderledes og påstod, at jeg ikke har famlet efter noget motivation.

- Så det gik tidligt op for mig, at jeg kunne ikke være afhængig af motivation. 90 procent af tiden er det simpelthen bare at stå op, få trænet og give sig 100 procent - om der er motivation eller ej. For mig blev det ikke et spørgsmål om at være motiveret mere. Jeg skulle gøre mit arbejde og ikke føle, at jeg havde spildt min tid og ikke havde gjort alt, hvad jeg kunne for at nå dertil, hvor jeg er nu, fortæller Lasse Møller.

En indre rejse

Han lægger ikke skjul på, at han næppe havde klaret den opgave alene.

- Min familie, mine nærmeste venner og især min kæreste har været fundamentet for, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre. At jeg har bevaret mit sind, griner Flensborg-spilleren, der også har gjort brug af en mentaltræner.

Og så har han kun i begrænset omfang delt ud af sig selv på sociale medier og i interviews, mens han har kæmpet for at komme tilbage.

- Det har været en rejse, jeg skulle tage selv. Jeg har ikke haft det der inderlige behov for anerkendelse udefra. For mig har det være en kamp og en rejse rent menneskeligt, jeg skulle tage selv. Så jeg har prøvet at cutte alt det, der kunne forstyrre, væk, forklarer han.

26 er stadig ungt

Han har til gengæld på intet tidspunkt overvejet helt at stoppe karrieren, trods sine "gammel-mands-knæ," som han kalder dem. Og drømmene er stadig de samme, som da han løb rundt som otteårig i Gudme og legede, at han spillede på landsholdet.

- Jeg er stadig optimistisk omkring fremtiden i forhold til landsholdet, og det er stadig et af mine største mål at nå at opleve at vinde noget med dem.

- At jeg er 26 år, føler jeg jo stadig er ungt. Fysisk føler jeg mig stadig meget ung, så jeg glæder mig bare til at spille en masse håndbold nu, smiler Lasse Møller, mens middagssolen skinner ind gennem vinduerne i lejligheden på 1. sal.

Gennem hele sin skadesperiode har han løbende været i kontakt med landstræner Nikolaj Jacobsen om, hvordan genoptræningen går og er gået.

- Jeg har kunnet mærke på ham, at han har også haft mig i tankerne i forhold til, at jeg skulle bidrage med et eller andet på landsholdet i fremtiden. Hvornår det blev, vidste vi så ikke, men han har i hvert fald holdt rigtig god og tæt kontakt i hele skadesforløbet, og det har jeg sat stor pris på.

Foreløbigt står der kun 10 A-landskampe ud for Lasse Møller, selv om han i årevis er blevet spået en stor karriere på landsholdet. Kommer gennembruddet nu? I oktober spiller han landskamp nummer 11 og 12, når Nikolaj Jacobsens håndboldherrer møder Spanien og Sverige.