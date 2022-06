Tour de France: Vind fra denne retning er "ret sikkert" på Storebæltsbroen

Procenterne viser sandsynlighed for vindretning.

Tallene i pilene er middelvinden.

Vinddata er i 60 meters højde, baseret på 51 prognoser.

Hvad kan vinden få af betydning?

Sidevind, sidemedvind eller sidemodvind har flere gange skabt store dramaer i cykelsporten.

Det betyder nemlig, at feltet mange gange bliver splittet, ryttere bliver sat, og derfor kan det få afgørende betydning for udfaldet af en etape og konsekvenser for de ryttere, der gør sig forhåbninger om at vinde løbet.

Der er selvsagt intet læ at hente på Storebæltsbroen, som samtidig ligger højt over vandoverfladen, hvorfor vindstyrken også er større der end nede ved vandet.

Blandt eksperter og flere ryttere er der et stort håb om sidevind på broen. Eller modvind, som altså vil give sidevind inden broen.