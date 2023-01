Tredobbelt CL-vinder er Odenses nye cheftræner

I dag, præcis tre uger efter annonceringen af Ulrik Kirkelys kommende skifte til ungarske Győr, har Odense Håndbold præsenteret sin nye cheftræner.

Der er tale om Ole Gustav Gjekstad, en 55-årige nordmand, der har haft stor succes med Vipers Kristiansand de seneste sæsoner.

Både i 2021 og 2022 førte han det norske hold frem til Champions League-titlen, og lige siden Gjekstad kom til Kristiansand i 2018, har intet andet kvindehold vundet det norske håndboldmesterskab.

Nu fortsætter han karrieren i Odense, efter han i september 2022 meddelte, at han var i gang med sin sidste sæson som cheftræner for Vipers.

- Først og fremmest er det en meget spændende spillertrup, som jeg ser i godt potentiale i på både kort og lang sigt. Det er også meget vigtigt, at der er en god administration. Og det er vigtigt for mig at arbejde i rolige omgivelser.

- Jeg tror virkelig, at Odense kan være en klub, der kæmper med i toppen i de kommende år. Både i Danmark og i Europa, siger den kommende Odense-træner.

Tidligere har Ole Gustav Gjekstad stået i spidsen for Larvik, som han vandt Champions League med i 2011, så han er vant til at færdes i storklubber, hvor der er tårnhøje forventninger. Netop høje forventninger kommer han også til at arbejde under i Odense, der har vundet det danske mesterskab de seneste to sæsoner.

Gjekstad er selv tidligere håndboldspiller. I perioden fra 1986 til 1995 spillede han 149 kampe for det norske landshold og scorede 548 mål.

To nye spillere også præsenteret

Den nye Odense-træner blev præsenteret på et pressemøde i København, hvor to nye spillere også var på dagsordenen.

Nikita van der Vliet og Andrea Hansen, som TV 2 SPORT erfarede i sidste uge.

Van der Vliet, der er hollandsk landsholdsspiller, ophævede før jul sin kontrakt med Nykøbing Falster, og dagen før nytår kunne København Håndbold så meddele, at Andrea Hansen, der var med til at vinde EM-sølv med Danmark i november, stopper i hovedstadsklubben til sommer.