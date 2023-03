Udbrud gemmer på pagt mellem Axelsen og B.S. Christiansen

Axelsens vredesudbrud udspillede sig i kampen mod franske Christo Popov, hvor danskeren var i overraskende – og sjældne – problemer. Franskmanden var således oppe med 9-7 i andet sæt efter at have vundet første sæt over danskeren.



Problemerne, ja, de havde dog bund i meget mere end spillet og det truende nederlag nede på banen.

- Det startede faktisk, da vi ankom til stedet. Det var langt fra optimalt. Helt ærligt: Det var en af de dårligst arrangerede turneringer, jeg nogensinde har været til. For mig – som perfektionist – var det bare frustrerende at føle, at der, midt i en optakt til All England, skulle lægges meget energi i at finde det rigtige mad, få trænet ordentligt og arrangere transport til og fra hallen.

- Samtidigt vil man gerne ind og vinde. Og så står man der i en kold hal på et lidt for hårdt gulv, mens franskmændene står og hopper derude, og det kører ikke rigtig. Så den lå og ulmede længe, ikke? Og så flød bægeret bare over, forklarer verdensetteren.

Axelsen vendte det hele om, selvom det i den grad spidsede til. Den danske verdensetter var således bagud 17-10 i andet sæt, mens han også overlevede en matchbold, inden Danmark senere kunne løfte EM-guldet.

- ’B.S.’ har været en enormt god støtte

Samarbejdet med ’B.S.’, der har stået på i flere år, spillede altså en vigtig rolle i at få Axelsens tilbage på sporet i kampen mod franske Popov.

Samarbejdet med den tidligere jægerpilot har dog været gavnligt for Axelsen på et meget mere generelt og overordnet plan.

- Den kompromisløshed, jeg har, er vi blevet endnu bedre til at styre, så jeg ikke bare er en kold skid, der kun tænker badminton, badminton, badminton. Vi har formået at finde en balance, hvor vi er kompromisløse på nogle punkter, når det virkelig gælder, men at jeg samtidig også skal kunne være et menneske ved siden af og sørge for, at fundamentet er stærkt.

- Og der har ’B.S.’ været en enormt god støtte. Når jeg går på banen, så har jeg det her killer-mindset, og det er bare blevet endnu bedre. Lige som det fysiske skal optimeres, så skal krigeren på banen, den gode familiefar og partner også trænes. Og det har vi været gode til sammen at hæve op til et andet niveau.

Fokus på All England

Axelsen forklarer også, hvordan 'B.S.' altid er god til at opfange "faresignaler", når de to taler sammen.

- Når man gør det godt og vinder store turneringer, så kommer man til et punkt, hvor man er sådan lidt ”nå, men det var det”. Og så får man lidt ondt af sig selv, selvom jeg er blevet god til at styre det, så kommer den bare nogle gange, og den er 'B.S.' god til at få skubbet væk med det samme.

- Han siger med det samme, hvis han føler, der er noget, der forstyrrer, eller man begynder at gå i en grøft, der ikke er god for en, siger Axelsen.