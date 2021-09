Udkørt Mathias Gidsel får fri

- Jeg har et udviklingsfokus, og jeg vil gerne være en bedre håndboldspiller både fysisk og på banen, og det har jeg måttet sætte på pause de sidste to uger, hvor jeg ikke har kunnet holde til at træne. Der er jeg kun stået op for at spille en håndboldkamp og så tilbage under dynen igen, fortæller Gidsel.

Hård periode kan give i skader

Dagen efter en kamp har Mathias Gidsel ondt i hovedet og feber. Og det er uanset, om kampen har været hård eller ej.

En ni dage lang pause i GOG's kampkalender og ferie kommer derfor som kaldet fra himlen, for Gidsel ved, at den store belastning kan resultere i skader.

- Det er ikke noget, der bekymrer mig i hverdagen, og jeg går ikke og tænker over, at nu skal jeg passe på med at lave det her, for så bliver jeg skadet. Jeg vil også stadig give 100 procent inde på banen. Men jeg er også godt klar over, at med den sæson, jeg har været igennem, og med den sæson jeg står foran, så er skader en del af gamet.

- Jeg har også nogle rigtig gode venner, som er blevet skadet. Og skader betyder meget for ikke bare lige nu, men også for ens håndboldfremtid. Jeg ønsker, at jeg holder så længe som muligt, og så er det da klart, at sådan en periode, som vi er inde i lige nu, den gør selvfølgelig én lidt skræmt med henblik på at blive skadet.

Ikke op til ham selv at sige fra

Mathias Gidsel har taget højde for situationen og øget sin forsikring. Samtidig har GOG hevet ham ud af alt det, som ikke er nødvendigt. Derfor har han den seneste tid kun trænet dagen før kamp og spillet kampe.

Han ser det ikke som sit eget ansvar at sige fra.

- På klubplan er det GOG. Det er min egen klub, der skal passe på mig. Min træner, mine dygtige fysioterapeuter, kiropraktorer og læger. Og der gør vi alt, hvad vi kan i hverdagen.

- I det større perspektiv er der nok nogle lidt højere instanser, der skal se ind i det her med belastning af spillere og landsholdsspillere. Jeg ved godt, at der har været corona og et OL-år, der gør det ekstra, ekstra hårdt, men at man starter sæsonen fem-seks dage efter OL med en pokalkamp og skal direkte ud i, hvad der blev en enorm hård kvalifikationskamp mod Celje, virker for mig som om, at der ikke bliver taget særlig meget hensyn til os landsholdsspillere.

- Det er mit ansvar at fortælle historien. Hvor meget belastning, der er på os spillere. Det tror jeg også godt, at folk ved. Der har været meget snak om det de sidste par år, men det er en kæmpe belastning for os spillere, og jeg tror faktisk kun, at den bliver værre med tiden - også i kraft af, at den danske liga bliver hårdere og hårdere. Der er ikke lige et par kampe, hvor du kan sidde over og sige, at i dag klarer I den gutter.

- Samtidig er det åbenbart vanvittigt hårdt at komme i et europæisk gruppespil, så jeg tror bare, at det bliver hårdere fra nu, og jeg tror ikke, at det er mit ansvar at sige fra. Det skal Nikolaj Jacobsen nok gøre på landsholdet, og Nicolej Krickau gør det her i GOG og passer på mig på den måde. Og jeg kommer heller aldrig til at sige fra. Jeg vil bare gerne spille håndbold, og det er dér, de gode mennesker omkring mig skal passe på mig, siger Gidsel.

Hjem til mor og fars kødgryder

Hvad skal Gidsel så lave i sin ferie? Han skal hjem til sine forældre og sidde i en kælder, hvor han håber at blive nurset lidt med god mad (hvor sovs indgår) og så ellers ingen planer.