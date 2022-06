Vejrprognose for Tour de France: Vindretningen på Storebæltsbroen ligger næsten fast

2. juli køres 2. etape af Tour de France, hvor feltet skal over Storebæltsbroen. Der er talt og skrevet ekstremt meget om de knap 20 kilometer over Storebælt, hvor vinden kan spille en afgørende rolle.

Derfor ser TV 2 VEJRET nærmere på hele 51 vindprognoser for 2. juli.

29. juni

Det begynder at være ret sikkert, at vinden kommer fra sydvest med 8 meter i sekundet i 60 meters højde. Det vil sige, at der vil være modvind på broen.

Fra stykket ind til broen (Kalundborg til Korsør) kommer der vil at være en sidevind på 4-6 meter i sekundet. Det må betegnes som lige på grænsen til at kunne splitte et felt, men det kan ikke udelukkes endnu.

På fredagens enkeltstart i København kan det i øvrigt tilføjes, at der lige nu er 30 procent risiko for regn ved starten klokken 16, mens procenterne stiger til 60, når vi nærmer os de sidste ryttere omkring 19-tiden.

Vindretning