Viktor Axelsen blander sig i debatten om vacciner til OL-atleter

Det samme bliver tilfældet for de tyske atleter, og det forventes ligeledes at Storbritannien og Spanien følger trop.

Men i Danmark er der ikke udsigt til samme løsning. Og det ærgrer flere af aktørerne ved sommerens OL. De så gerne, at de danske atleter kom et skridt frem i vaccinekøen, så de kan rejse vaccinerede til OL.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke skal være på bekostning af nogen sårbare, noget frontpersonale eller nogen, der er i speciel risiko for at have et dårligt forløb med covid-19. Men som atlet og sportselsker havde jeg set det som værende fedt på sportens vegne, at atleter, der skal til OL i Tokyo, måske har en mulighed for at få en vaccination inden. Såfremt at de sårbare selvfølgelig er færdigvaccinerede, siger den danske badmintonspiller og forsvarende OL-bronzevinder, Viktor Axelsen, til TV 2 SPORT.

- Jeg ved, at vores konkurrenter i Taiwan er blevet vaccineret. De kinesiske og malaysiske spillere er sandsynligvis også vaccineret. Så det er klart, at det er ærgerligt som dansk atlet at sidde og se, at de andre lande måske har lidt mere ro i maven, når de rejser til OL i Tokyo, hvis de har vaccinen, og vi ikke har, siger Axelsen.

Og Axelsen står ikke alene. Tidligere har hækkeløberen Sara Slott meldt sig på banen med sin mening. Også hun mente, at OL-atleterne burde kunne rykkes frem i køen, når ældre, kronikere og svage borgere har fået vaccinen.

Sportslige konsekvenser

Sammen med Viktor Axelsen, Sara Slott og en række andre danske atleter rejser det danske herrelandshold i håndbold også til Tokyo til sommer.

Og i Dansk Håndbold Forbund (DHF) håber man ligeledes, at man i Danmark kan finde frem til en løsning, hvor de danske atleter kan vaccineres, ligesom det nu ses i blandt andet Frankrig.

- Det er en beslutning, som vi desværre ikke har kunnet opleve i Danmark. Jeg kan jo et eller andet sted godt være en smule misundelig, siger sportschef i DHF, Morten Henriksen, til TV 2 SPORT.

Han forklarer samtidig, at det sportsligt kan få konsekvenser for atleternes fokus, hvis de på grund af en manglende vaccination skal gå og frygte at blive smittet under legene.

- Jeg tror, det er meget afhængigt af den enkelte spiller. Men vi er i hvert fald i en situation, hvor vi i de omgivelser, vi er under, er øget udsat for potentiel smitte.

- Det vil sige, at når man befinder sig i OL-byen, bor tæt, skal i spisesalen, eventuelt ikke kan gå over og styrketræne, eller skal styrketræne, hvor der er mange andre, så kan der opstå en usikkerhed, der flytter fokus en lille smule fra det mentale fokus, man skal have på sin præstation, siger Henriksen.

Det samme problem påpeger Søren Simonsen, der er DIFs chef de mission for det danske OL-hold. Han håber også, at de danske atleter kan nå at blive vaccineret.

- Jeg skal ikke tage stilling til, hvad der er rigtigt og forkert her. Jeg har bare et ønske sammen med atleterne om, at vi skal over til et OL, hvor der er 206 andre nationer og 18.000 andre mennesker fra hele verden. Det kunne være rigtig dejligt at være vaccineret i den situation. Det vil gøre OL meget nemmere for os. Både i atleternes fokus men selvfølgelig også på den måde, vi kan bevæge os lidt mere frit på i Tokyo, siger Simonsen til TV 2 SPORT.

Også Morten Løkkegaard, Europaparlamentsmedlem for Venstre, ærgrer sig også over situationen og vil gå efter en løsning i EU-regi.

- Så kan vi skubbe til den udvikling, der hedder, at OL-atleter kan få de samme vilkår. Jeg synes, det er en falliterklæring, hvis det er sådan, at man inden for EU ikke har samme vilkår for de OL-atleter, der skal af sted, siger han.

Håbet lever endnu

Selvom det indtil videre ikke ser ud til, at Danmarks OL-atleter bliver rykket frem i vaccinekøen, drømmes der fortsat om en løsning.

- Jeg håber, at hvis den vaccineplan, der er nu, den holder, at vi kan gå ind og kigge og ikke ramme nogle sårbare grupper unødvendigt, men samtidig gå ind og prioritere de danske atleter, siger sportschef i DHF, Morten Henriksen, der følges op af Søren Simonsen.

- Vi håber på, at det stadig kan lade sig gøre. Der er tid at løbe på, og det er det, der betegner eliteidrætten. Vi kæmper til det sidste. Så vi håber jo også, at det kan lade sig gøre på en eller anden måde. Men vi har fuldt ud respekt for situationen, og også at vi ikke skal foran nogle sårbare. Men måske kan det lade sig gøre alligevel. Hvem ved? Det må regeringen tage stilling til, siger Søren Simonsen.

Regeringen holder dog fortsat fast i, at de danske atleter ikke skal regne med politisk hjælp til at rykke frem i vaccinekøen.

Alle OL-deltagere er tidligere blevet tilbudt en kinesisk vaccine på den internationale olympiske komités regning, men det tilbud har DIF afvist.

OL begynder 23. juli og varer til 8. august.