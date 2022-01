Viktor Axelsen får bøde på 25.000 kroner

Knap et halvt år senere har Badminton Danmark nu valgt at straffe de to spillere med en bøde på 25.000 kroner hver. Det sker, fordi deres afbud betragtes som et brud på landsholdsaftalen, hvori der står indskrevet, at landsholdsspillere er forpligtet til at deltage ved DM.

Et lovligt afbud kræver, at spillerne er skadet, døjer med sygdom eller lignende. Antonsen og Axelsen lagde i deres afbud vægt på, at de både fysisk og mentalt var fuldstændig udkørt efter en lang OL-kampagne med træningsperioden op til og selve turneringen.

- DM lå ugen efter OL, som var forfærdelig timing. Jeg var fuldstændig drænet for energi fysisk og mentalt. Jeg havde givet alt, hvad jeg havde i træningen op til OL og i min indsats til OL. Og mentalt var jeg ekstremt skuffet efter mit kvartfinalenederlag, så jeg ringede til Badminton Danmark og sagde, jeg ikke kom til at spille, og jeg kom heller ikke til at skrive autografer eller lignende, fortæller Anders Antonsen i sin Vlog.

Ville passe på sig selv

Derudover fortæller han, at han følte sig nødsaget til at komme væk og holde fri for at samle sig og finde motivationen igen.

- Det var egentlig derfor, jeg ikke deltog. Dengang fortalte de mig, at det kunne få konsekvenser, og jeg sagde, hvad end det måtte være, så måtte jeg tage konsekvensen, for jeg var ikke i en tilstand, hvor jeg skulle spille en turnering eller møde op for at skrive autografer. Jeg blev nødt til at passe på mig selv og mit mentale helbred, siger verdens nummer tre.