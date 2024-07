Viktor Axelsen i interview: Er OL i Paris dit sidste? - Det kunne det potentielt være

Den 30-årige badmintonstjerne Viktor Axelsen indleder i denne uge et af de sjovere titelforsvar, når det går løs ved OL i Paris.

Efter en bronzemedalje ved OL i Rio lykkedes det for tre år siden den danske herresingle at stryge helt til tops og snuppe guldmedaljen i Tokyo.

Spørgsmålet er så, om Viktor Axelsen 3.0 allerede nu ved, hvorvidt de olympiske lege i Paris også bliver det sidste af slagsen? Den høje fynbo tøver et kort øjeblik, da TV 2 Sport spørger ham, inden svaret falder:

- Altså, det håber jeg ikke. Det kunne det potentielt være. Jeg kommer til at spille, som var det mit sidste OL.

- Men er jeg i en position, når OL-kvalen starter næste gang til LA (Los Angeles, red.), og jeg stadig er konkurrencedygtig i de største turneringer, så kan jeg ikke udelukke, at jeg stadig er at finde på verdensranglisten. Men det kan godt være mit sidste OL, siger Axelsen.

Hvis jeg spørger dig lige nu, tror du så, at du er med til OL i 2028?

- Ja. Det skal jeg tro på. Jeg gider ikke have tanker om at stoppe og ”hvad nu hvis”… Så tror jeg, at det går ind i ens hoved og spiller en et puds. Så oppe i mit hoved er jeg ikke tæt på at stoppe endnu.

Et hårdt år og problemer med kroppen

Lige nu ligger den danske stjerne nummer to på verdensranglisten, efter han i starten af juni måtte afgive pladsen til kinesiske Shi Yuqi. På det tidspunkt havde Axelsen toppet ranglisten i imponerende 131 uger i træk, men en lang periode med skader havde presset ham på pointene.

Det ændrer ikke på, at danskeren igen er blandt favoritterne til OL-guldet, når det skal uddeles i Paris om to uger. Og så burde det jo egentlig være en smule tosset overhovedet at spørge til tankerne om et muligt karrierestop.

Alligevel er der ikke nogen tvivl om, at en reflekteret mand som Viktor Axelsen i hvert fald har tænkt på, hvad der skal til, før han siger stop.

- De tanker, jeg har gjort mig om et karrierestop, er først og fremmest, når jeg ikke synes, det er sjovt længere. Hvis jeg selvfølgelig – 7-9-13 – har så ondt i kroppen, at jeg ikke føler, at jeg kan træne og spille til det niveau, jeg gerne vil, og ikke er konkurrencedygtig i nogle af de større turneringer, så vil jeg begynde at overveje, om det ikke var det.