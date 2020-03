Viktor Axelsen var nervøs for coronasmitte under All England

Time for time i løbet af de sidste uger har alverdens arrangører erkendt coronavirussens alvor og aflyst eller udskudt sportsbegivenheder.

Derfor lå det også i kortene, at den prestigefyldte badmintonturnering All England ikke skulle afvikles. Men sådan skulle det ikke gå.

Arrangørerne bag All England, det engelske badmintonforbund, Badminton England, trodsede tendensen i sportens verden og lod turneringen blive færdigspillet.

Set med danske badmintonbriller var det en god beslutning, da den fynske verdensstjerne Viktor Axelsen søndag kunne løfte trofæet for første gang i sin karriere.

Men den 26-årige fynbo spillede altså videre foran tusindvis af tilskuere i Birmingham, mens han kunne følge Danmark lukke ned og lukke sine grænser.

- Jeg var selvfølgelige rimelig nervøs for det, og jeg forstod godt, hvor seriøst det var.

- Vi kunne jo følge med i medierne derhjemme, hvor det hele bare blev lukket ned, siger Axelsen til Natholdets facebookprogram 'Breinholts Corona Service'.

'Husk at vaske hænder og syng Happy Birthday'

England var blandt de absolut sidste lande til at reagere på smittefaren ved coronavirussen, hvilket danskeren i den gad mærkede.

- Det var som om, at nyhederne ikke rigtig havde ramt Storbritannien. De havde i hvert fald ikke forstået alvoren af det endnu.

- Boris (Johnson, premierminister, red.) holdt et pressemøde tirsdag eller onsdag. Og der tænkte jeg, at de nok bare aflyser det hele. Men han sagde bare: "Husk at vaske hænder og syng Happy Birthday et par gange", og så kørte vi sgu bare videre.

Det internationale badmintonforbund (BWF) annoncerede fredag - to dage før finaledagen - at All England ville blive spillet færdig, men at badmintonverdenen ville lukke ned midlertidigt efterfølgende.

En nedlukning, der trådte i kræft mandag, og derfor vil der ikke være turneringer, som Axelsen skal forholde sig til lige foreløbig.

Holder sig inden døre

Efter en uge, hvor fynboen har været i en hal med tusindvis af tilskuere, har han da også planlagt, hvad det næste stykke tid skal byde på, nu hvor der ikke er badmintonturneringer at rejse ud til.

- Nu holder jeg mig lige inden døre for at se, hvordan jeg har det de næste par dage, siger Axelsen til Natholdets program.

Trods den hærgende coronavirus spillede han sig i finalen under normale omstændigheder med en fyldt hal. Og i sin anden finale på to år lykkedes det Axelsen at stryge til tops.

Han vandt finalen over førsteseedede Chou Tien-Chen fra Taiwan i to sæt.