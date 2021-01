Viktor Axelsen vinder Thailand Open

Efter en usædvanlig lang turneringspause for Viktor Axelsen kunne den danske herresingle igen juble, da han søndag vandt finalen i Thailand Open.

Ti måneder efter Axelsens seneste turnering kunne hverken coronapandemien eller skader stoppe danskeren, der trods små problemer og anspændthed vandt sikkert i to sæt.

Viktor Axelsen - NG Ka Long Angus

1. sæt: 21-14

2. sæt: 21-14

Det er anden Super 1000-turnering i træk - det højeste niveau på World Touren, hvor danskeren står øverst på podiet, efter han i marts sidste år vandt All England. Samtidig var det niende gang ud af ligeså mange mulige, at Viktor Axelsen slog NG Ka Long Angus i to sæt.

Læs også Axelsen klar til finalen: Slår indoneser i tæt kamp

Med sejren følger samtidig en præmiecheck på 430.000 kroner, ligesom Viktor Axelsen nu er sikker på en plads i sæsonfinalen, der også spilles i Thailand om en uge.

Fantastisk dansk start

Den 27-årige dansker kom buldrende ud og gik i front med 6-1, inden Ng Ka Long Angus fik lidt fodfæste i kampen.

Langsomt bed han af Axelsens føring, og ved 11-11 var der kontakt.

Den danske forhåndsfavorit tiltvang sig igen initiativet. Fra 12-12 tog han fire point på stribe og åbnede det hul, som skaffede ham en sikker sætsejr på 21-14.

Andet sæt en tro kopi af første

Ng Ka Long Angus kom bedre ud til andet sæt og tog de tre første point. Men så tog Axelsen fat igen og satte sin imponerende offensiv op.

Som i første sæt koblede modstanderen sig på igen, og ved opholdet midtvejs var stillingen 11-10 i dansk favør.

Det blev lidt en deja-vu-oplevelse, som set med danske briller var en behagelig en af slagen.

Læs også Axelsen er sulten efter turneringer oven på lang pause

Axelsen gik i front med 15-10, og det pointmæssige hul fik Ng Ka Long Angus aldrig bugt med. Derfor endte det med Axelsen-triumf, som det også gjorde ved hans seneste turnering. Det var All England tilbage i marts 2020.

Turneringen var uden spillere fra Kina og Japan, som havde meldt afbud grundet coronaudfordringerne i de respektive lande.

Viktor Axelsen var eneste dansker i aktion på finaledagen, da damesinglen Mia Blichfeldt lørdag tabte sin semifinale.

Allerede tirsdag går det løs igen i Thailand, når spillerne tager hul på anden udgave af Thailand Open, der ligeledes rangerer som en Super 1000-turnering. De to Thailand Open-turneringer samt sæsonfinalerne om en uge spilles alle samme sted. Det er det internationale badmintonforbunds bedste løsning på at afvikle turneringer, mens spillerne samtidig bliver i den samme boble.