12 mand sejlede minister til Ærø - og retur en time senere

På øen blev ministeren modtaget af sin partifælle og borgmester på Ærø Ole Wej Petersen. Ifølge ham varede besøget cirka halvanden time.

Det blev blandt andet til et kort besøg på Marstal Navigationsskole. Herefter gik de socialdemokratiske politikere igennem byen mod partiets kampagnevogn ’Røde Grethe’, hvor Trine Bramsen mødte flere medlemmer af Socialdemokratiet og lokale S-kandidater.

Højst en næse

Forsvarsministerens besøg på Ærø fik oprindeligt stor opmærksomhed, fordi det fandt sted, samme dag som Taliban rykkede ind i Kabul.

Men kritikken tog for alvor til i styrke, efter at det kom frem, hvordan hun kom til øen, og Folketingets forsvarsudvalg har nu kaldt hende i samråd.

Det samråd kan ende med en næse til Trine Bramsen, men sagen vil formentlig ikke få større konsekvenser end det, vurderer politisk kommentator Jarl Cordua.

- Jeg tror ikke på, man ryger som minister, fordi man har taget en hjemmeværnskutter til Ærø, siger han til TV 2.

Faktorernes orden er afgørende

Trine Bramsen fastholder, at hun besøgte øen som minister. Men professor i forvaltningsret Sten Bønsing mener ikke, at den forklaring holder efter at have set B.T.'s aktindsigt.

- Ministeren kan ikke planlægge et privat møde og herefter opfinde en tur med et marinefartøj til lejligheden. Faktorernes orden er afgørende her, sagde han onsdag til avisen.

Forsvarsministeriets efterfølgende forklaring har ikke ændret den forklaring, skrev han torsdag i en mail til Ritzau.

I et interview med TV 2 torsdag eftermiddag fastholdt Trine Bramsen, at besøget var arrangeret af ministeriet, og at det foregik efter alle forskrifter.

- Jeg kommer rundt og besøger Hjemmeværnet i hele Danmark. Det har jeg et ønske om, og det kommer jeg til at fortsætte med at gøre, sagde hun.