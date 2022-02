320.000 husstande får flere tusinde kroner i engangsbeløb til varmehjælp

Der afsættes en milliard kroner til varmehjælp, der skal gives som et engangsbeløb til husstande i den lave ende af indkomstskalaen med stigende varmeregninger. Det er husstande med en årsindtægt på under 550.000 kroner, der kan få varmehjælp.

Konkret drejer det sig om 320.000 husstande, der står til at få udbetalt cirka 3750 kroner automatisk.

- Vi synes, det er rimeligt, at vi giver den her håndsrækning, fordi det er så unik en situation, vi står i. Vi er ikke vant til at give folk hjælp til at betale den slags regninger i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) ved præsentationen af aftalen.

- Vi har ikke valgt, som andre har foreslået, at lave en meget bred skattelettelse til alle danskere. Det ville føre til, at vi ville hjælpe mange danskere med et lille beløb. Der er behov for, at det kan mærkes for de mennesker, der får checken, fortsætter ministeren.

Ikke penge til alle

Cirka 400.000 husstande opvarmer med naturgas, men med aftalen er der langt fra afsat penge til alle, der oplever stigende varmepriser.

Med en indkomstgrænse på maksimalt 550.000 kroner vil en sygeplejerske, der er gift med en tømrer, formentlig ikke få hjælp. Om rimeligheden i det siger Dan Jørgensen:

- Vi mener, at dem, som er hårdest ramt, skal hjælpes, siger ministeren og nævner to årsager:

- Den ene er, at cheken skal kunne mærkes. Vi tror ikke på det her med at smøre det ud med meget bred pensel. Og så mener vi ikke, at vi skal bruge fællesskabets kasse til for eksempel at lave en økonomisk check til en direktørfamilie med en millionindkomst. Derfor skulle det indkomstgradueres.