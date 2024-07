33-årig varetægtsfængslet i sag om bedrageri med sommerhuse

En 33-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter at have erkendt sig skyldig i 70 forhold om bedrageri og forsøg på bedrageri.

Manden blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, efter at Fyns Politi i en længere periode har efterforsket mod manden. Der er nedlagt navneforbud i sagen.

Manden har svindlet eller forsøgt at svindle 70 personer under påskud om at udleje en ferielejlighed i udlandet eller sommerhus i Danmark gennem Facebook.

Svindlen er foregået fra 11. juni sidste år til 9. juli i år.

Leila Krak, der er anklager i sagen fra Fyns Politi, har en mistanke om, at der kan komme flere anmeldelser til i løbet af den næste uges tid, og manden sagde også i retten, at han ved, at der kommer 10 til 12 sager mere fra de sidste 14 dage.

- Der er blevet snydt for 650.000 kroner, så vi er oppe i den skærpede strafferamme i straffeloven, hvor der er mulighed for at idømme en længere straf. Så der er tale om en større sag, siger hun til TV 2.

Svindlede med falske profiler

Manden svindlede ved at bruge falske profiler på Facebook, der var skabt helt tilbage i 2016, og andre profiler, der var købt i grupper på Facebook.

En falsk profil med venneliste kan erhverves for 10.000 til 15.000 kroner, fremgik det i retten.

Han brugte blandt andet alkoholikere, kontanthjælpsmodtagere og enlige mødre med brug for penge som muldyr.

Personerne, der blev svindlet, sendte penge til muldyrene, og muldyrene fik 1000 kroner som betaling for at hæve pengene for ham.

Leila Krak mener, at det er en skærpende omstændighed, at manden har brugt muldyr.

- Problemet er, at de her muldyr måske ikke har været klar over, at de her penge stammer fra bedrageriforhold, siger hun.

Brugte penge på rejser, druk og kokain

Manden fandt muldyrene i grupper på Facebook – en metode, han har brugt før i forbindelse med tidligere svindel.

Flere af muldyrene blev opdaget af bankerne efter at have hævet penge få gange og fik efterfølgende deres konti lukket.

Den 32-årige begyndte at svindle med udlejning af sommerhuse og ferielejligheder, fordi det ikke længere var muligt at lave NemID-svindel. Manden forklarede i retten, at den slags svindel ifølge ham er "voldsomt populær".

Han fandt billeder og tekster fra sider, der lejer sommerhuse ud, og forfinede teksterne til ofrene for svindlen, når noget virkede bedre end andet.

- Han har været særlig kreativ. Han har været god til at sløre den her forbrydelse, fordi han, som han forklarede i retten, løbende tilpassede sin kommunikation med de forurettede i sagen, siger anklager Leila Krak.

Manden brugte pengene på sig selv til ting som rejser, fodbold, alkohol og kokain, mens han også brugte pengene til at betale af på en gæld, lød det i retten.