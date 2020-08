Advarer om falske sms-beskeder fra Testcenter Danmark

Statens Serum Institut (SSI) advarer nu om, at der er falske sms-beskeder fra Testcenter Danmark i omløb, hvor afsenderne forsøger at franarre danskere deres personlige oplysninger.

Det oplyser SSI i en pressemeddelelse.

Således har flere danskere i weekenden henvendt sig til testcenteret, fordi de har modtaget falske sms-beskeder.

- Vi vil gerne opfordre borgerne til at være ekstra opmærksomme. De skal ikke reagere på sms-beskeder, hvor de bliver bedt om at uploade et billede af nøglekortet til deres NemID eller bestille en covid-19-test, oplyser faglig direktør for Testcenter Danmark, Anne-Marie Vangsted.

Hvis man bliver inviteret til at få taget en covid-19-antistofprøve eller covid-19-virusprøve, vil det altid ske gennem e-boks eller i et fysisk brev, oplyser instituttet.

På samme måde bliver der ikke sendt sms’er fra sundhedsmyndighederne med svar på en prøve – svaret skal man finde på sundhed.dk eller ved at kontakte egen læge.

Hvis man er testet positiv og dermed har fået konstateret smitte med coronavirus, vil man blive ringet op af Styrelsen for Patientsikkerhed.