Aftale om en langsigtet genåbningsplan på plads

Alle Folketingets partier med undtagelse af Nye Borgerlige har sent mandag aften landet en aftale om en langsigtet genåbningsplan for Danmark.

Det meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) ved et pressemøde i Landstingssalen:

- Vi kommer til at gå forsigtigt til værks. Vi kan åbne mere nu i Danmark, og det modsatte af, hvad man oplever i flere andre lande, hvor tredje bølge af corona er en realitet, siger statsministeren og fortsætter:

- Med få undtagelser skal det danske samfund åbnes, når alle over 50 år er vaccineret. Efter påske kommer alle børn og unge tilbage i skole eller uddannelse i et eller andet omfang, og de liberale erherv kan åbne.

Liberale erhverv som frisører åbner igen 6. april med krav om negativ coronatest i ny genåbningsaftale.

Der indføres et krav om et coronapas, der viser, om man er vaccineret, eller har en negativ coronatest. Børn er undtaget kravet om at vise coronapas.

Fra slutningen af marts vil appen ”MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas. Ultimo maj forventes en mere avanceret og brugervenlig app at blive lanceret.

Herefter vil samfundet åbnes med 14 dages interval, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Tilfredse partiledere

Det var generelt ni tilfredse partiledere, der mødte pressen efterfølgende.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen hæfter sig ved, at det bliver lettere at forudse, hvornår hvilke dele af samfundet åbner.

- Vi har nu lavet en aftale om en langsigtet genåbning af Danmark. For det fortjener vi alle sammen. Vi fortjener et perspektiv på, hvornår det egentlig 'bliver min tur'.

- De små erhvervsdrivende kan se frem til atter at få gang i forretningen. Børn og unge og selvstændige lider altså voldsomt under den her nedlukning, og vi har ønsket at gøre en ende på lidelser, og det er nu lykkes, siger han.

Søren Pape Poulsen fra de konservative mener, at der er blevet tændt en lys i mørket, når man nu kan sige, at det meste af Danmark er åbent om to måneder.

- Jeg vælger at være rigtig glad. Er alt gået, som vi kunne have ønsket os? Nej. Men jeg synes, det er en rigtig god aftale.

- Vi kigger ind i en åbning i Danmark, mens rigtig mange kigger ind i en nedlukning rundtom i Europa, siger han.

De radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, er tilfreds med, at det er lykkedes partierne at lande en bred aftale.

- Vi er glade for, at der lavet en langsigtet strategi for 2021. Den skal sørge for, at vi undgår en tredje bølge. Det er målet, og det er ambitionen. Det skal vi sørge for kommer til at ske, siger hun.