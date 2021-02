Aftale om lønkompensation til selvstændige på plads

En bred aftale sikrer nu ligestilling i lønkompensation mellem private og offentligt ansatte.

Aftalen betyder, at der i alt er afsat 9,5 milliarder kroner i kompensation til selvstændige erhvervsdrivende.

Selvstændige kan dermed få udbetalt 7.000 kroner mere per måned. Har man som selvstændig ansatte, kan man få udbetalt 10.000 kroner per måned.

Selvstændige med under 25 fuldtidsansatte har indtil nu fået en kompensation på op til 23.000 kroner om måneden, hvis omsætningen er faldet med mindst 30 procent som følge af nedlukningen.

Aftalen betyder, at udbetalingen nu bliver hævet til mindst 30.000 kroner.

- Der vil altid være virksomheder, der lukker. Men vi skal gøre, hvad vi kan, for at de sunde virksomheder ikke knækker nakken, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et doorstep foran Christiansborg.

- I har vist samfundssind og taget ansvar, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere den her hjælpepakke for selvstændige, så de får en bedre mulighed for at holde fast i deres ansatte og holde hånden under deres forretning.

Aftalen sikrer samtidig, at selvstændige med et varelager, der er sæsonpræget eller letfordærveligt, bliver kompenseret med op til 200.000 kroner per virksomhed. Det er for eksempel tilfældet for mange bryggerier. Helt konkret er der afsat 35 millioner kroner til denne del af kompensationen.

Også leverandører til mindre, offentlige arrangementer kan få del i kompensationsordningen, lyder det på pressemødet.

Det er muligt at søge ordningen med tilbagevirkende kraft fra 9. december 2020, hvor store dele af landet lukkede ned.

Ikke tilfredse med regeringen

Aftalen er indgået efter pres fra oppositionen og Radikale, der tirsdag ville have stemt for et beslutningsforslag udenom regeringen. Det ville netop sidestille private og offentligt ansatte i kompensation. Regeringen har dog valgt at imødekomme forslaget inden, og derfor er aftalen indgået i hast.

- Vi har i månedsvis kæmpet for, at de selvstændige får en bedre behandling, som er lige så god som lønmodtagerne. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke har været tilfredse med regeringen på dette punkt og har presset dem, siger erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen.

- Vi har som samfund ikke råd til andet, fortsætter han.

Han efterlyser samtidig, at regeringen "hurtigst muligt" sætter fokus kulturområdet.

Både den midlertidige ret til sygedagepenge og retten til at få 110 procent dagpenge, hvis man tager uddannelse og opkvalificerer sig under sin ledighed, forlænges.

Hvis nedlukningen af landet fortsætter, vil kompensationsordningen automatisk forlænges til udgangen af april.