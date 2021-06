Aftale om yderligere genåbning på plads - farvel til mundbindet

Tidligt torsdag morgen er der også gode nyheder til de danskere, der savner at komme ud og svinge træbenet på dansegulvet.

Fra 1. september må landets natklubber således genåbne med krav om fremvisning af coronapas. Til gengæld er der ingen krav om at skulle lukke på noget særligt tidspunkt.

Allerede en måned senere - 1. oktober - bliver kravet om fremvisning af coronapas også droppet.

Coronapasset består - for nu

Et stort stridspunkt under forhandlingerne var coronapasset, men det består, fastslår justitsminister Nick Hækkerup (S) på pressemødet.

Coronapasset er et bevis på, at man enten er vaccineret, har været smittet inden for det seneste halve år eller har en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.

- Coronapasset bliver stille og roligt udfaset. Det kan man så godt leve med, fordi det samtidig betyder, at man må andre ting, siger de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på pressemødet tidligt torsdag morgen.

Særligt de blå partier har presset på for at få coronapasset helt afskaffet på nær i nattelivet og ved store forsamlinger samt ved rejser ind og ud af Danmark.

På pressemødet fortæller Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, at man fra 1. september kan gå på diskotek igen med coronapas og uden coronapas fra 1. oktober.

Flere tilskuere til EM i fodbold

Få dage før Danmark spiller sin første kamp i Parken ved EM i fodbold er der godt nyt til alle fodboldtilhængere.

Regeringen har med opbakning fra et flertal af Folketingets partier som led i en yderligere genåbning aftalt, at der kan lukkes 25.000 tilskuere ind til kampene i København.

Det oplyser partierne bag aftalen på et pressemøde tidligt torsdag morgen.

Det er næsten 10.000 flere i forhold til det tidligere tilskuerloft på 15.900.

Næsten tilbage til hverdagen

Udfasningen af restriktionerne betyder, at skoler, uddannelsesinstituttioner og dagtilbud fra 14. juni kan vende tilbage til noget, der ligner en hverdag før corona.

Ifølge aftaleteksten opfordres elever og lærer i folkeskoler, højskoler og efterskoler dog fortsat frem til 1. september 'kraftigt' til at lade sig teste to gange om ugen, med mindre man tidligere har været smittet eller er vaccineret. Samme opfordring gælder for fysisk fremmøde på arbejdspladser.

Opfordringen til fortsat at lade sig teste gælder også ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og på visse sundhedstilbud.