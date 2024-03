AI skrev perfekt stil for storesøster og læste godnathistorie for lillesøster

På den måde læste AI godnathistorien op med hendes stemme.

- Den var god, men det var ikke min mors stemme. Hvis jeg ved, det er en robot, som læser den op, tror jeg aldrig, jeg vil kunne falde i søvn, sagde Julia Podgorska efterfølgende.

Nu mangler vi bare svar på, hvordan det gik, da Zuzia Podgorska afleverede en opgave, som ChatGPT havde skrevet for hende.

Fik ros for opgave

På dagen, hvor Zuzia Podgorska skulle have sin engelskopgave tilbage, var hun spændt på, om hendes lærer ville tro, at det var hende, som havde skrevet den.

Læreren lagde ud med at rose hendes opgave.

- Jeg har skrevet som notater, at stilen er på et virkelig højt niveau. Jeg ved, du ligger på et højt niveau, men det er alligevel højere, end jeg tænker, du ligger.

Derfor havde han kopieret teksten og sat den ind i et program, som tjekker for AI. Han var ekstra opmærksom, fordi han vidste, at Zuzia Podgorska deltog i tv-programmet.

Zuzia Podgorska indrømmede overfor læreren, at hun havde fået ChatGPT til at skrive hele opgaven – men at hun kun havde snydt, fordi det var en del af eksperimentet. Derfor fik det heller ikke konsekvenser for hende.

- Det er første gang, jeg har brugt ChatGPT. Men det er højst noget, jeg vil bruge som en hjælp, men ikke til at skrive en hel opgave, sagde Zuzia Podgorska.