Alle elever sendt hjem - elev med symptomer blev på skole

For en måned siden blev alle elever på Glamsdalens Idrætsefterskole sendt hjem på grund af coronasmitte på skolen.

Og nu er det ifølge Fyens Stiftstidende sket igen.

Alle 325 elever på den fynske skole er blevet sendt hjem, efter at en elev blev testet positiv for covid-19 i søndags.

Det har været nødvendigt, selv om skolen efter det første tilfælde i starten af november fik lavet procedurer for, hvordan man kunne undgå at sende alle elever hjem i tilfælde af smittetilfælde.

Planen var, at man ville sende eleverne hjem i små grupper. Men den smittede elev har opholdt sig på skolen med symptomer, mens han ventede svar på sin test, hvilket har gjort det umuligt for skolen at inddæmme smitten.

Samtidig var der den forgangne weekend en håndboldturnering på skolen, og her deltog den smittede elev, der fik symptomer torsdag.

Han blev ifølge Fyns Stiftstidende testet fredag, vendte uden testsvar tilbage til skolen lørdag og fik først søndag et positivt svar på testen.

Rigtig frustrerende

Ifølge forstander Thomas Madsen vidste man ikke, at eleven havde symptomer, eller at han var blevet testet.

- Havde han taget hjem, da han fik symptomerne, så kunne vi inddæmme det og kun sende en lille flok hjem. Det er rigtig frustrerende, fordi jeg faktisk synes, at vi gør, hvad vi kan, siger Thomas Madsen til Fyens Stiftstidende.

I november var det en køkkenmedarbejder, der blev smittet, og efterfølgende blev en elev også konstateret positiv.

De fleste elever forventes tilbage på skolen torsdag, mens de elever, der deltog i håndboldturneringen, skal afvente svar på to coronatests.