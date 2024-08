Amira Smajic idømt fængsel

3 måneders fængsel, hvoraf én af dem er ubetinget.

Sådan lød dommen over odenseaneren Amira Smajic, der også er kendt som hovedpersonen i dokumentarserien 'Den sorte svane'.

I Retten i Herning er hun netop blevet dømt for at forfalske et dokument tilbage i 2019.

I samarbejde med en virksomhedsejer, som også er sigtet i sagen, har hun forfalsket en ansættelseskontrakt, som viste, at en ansat i virksomheden havde løn til gode i selskabet, med den hensigt at begære virksomheden konkurs.

Ifølge anklageren skulle den falske ansættelseskontrakt bruges til at få udbetalt midler fra Lønmodtagernes Garantifond

Hun er desuden dømt for at have afgivet falsk forklaring i Skifteretten, da virksomheden efterfølgende blev erklæret konkurs.

Mødte ikke op

Både tilhørere og pressen var dukket op til dagens retsmøde i Herning, men Amira Smajic selv manglede.

Forklaringen fra hendes forsvarsadvokat Berit Holmstrøm lød, at Amira Smajic er syg. Hun fortæller, at der skulle være indtelefoneret en lægeerklæring til sagens anklager, Frederik Nielsen, men den har han ikke modtaget, fortæller han.

Dommeren mente dog, at sagen skulle føres alligevel. Her lød hovedargumentet fra anklager Frederik Nielsen, at sagen før er blevet udsat, og at der er en medtiltalt, "som også har krav på, at der bliver sat et punktum", forklarede han i retten.

Berit Holmstrøm forklarede desuden inden retsmødet gik i gang, at Amira Smajic nægter sig skyldig.

Amira Smajic dukkede heller ikke op ved første retsmøde i sagen 8. april. Et retsmøde, som derfor blev udskudt.

Her blev ejeren af virksomheden, der også er sigtet i sagen, samt to vidner afhørt.

Skulle sige ja til det hele

Ifølge forklaringen fra den sigtede virksomhedsejer fandt første møde med Amira Smajic sted på parkeringspladsen foran Retten i Herning forud for mødet i Skifteretten, hvor virksomheden blev begæret konkurs.

Her fortalte Amira Smajic, at hun havde ”styr på det hele”, og bad den sigtede om at ”sige ja til det hele” under mødet. Det fremgår af retsbogen fra mødet 8. april.

Under mødet i Skifteretten, som fandt sted 4. juni 2019, bekræftede den sigtede direktør lønkravet fra den falske medarbejder, som lød på knap 125.000 kroner. Direktøren fortalte dog ifølge retsbogen, at hun under mødet blev forvirret over navnene.

Ansættelseskontrakten skulle være skrevet under med et andet navn på en person, som direktøren i virksomheden ikke kender til.

Anklager: Skulle bruges til at få udbetalt midler

Under dagens retsmøde kom det frem, at det var en lokal kurator, som blev udnævnt i konkurssagen, og at det var selvsamme kurator, som anmeldte sagen til Midt- og Vestjyllands Politi i oktober 2020.

Sagens anklager Frederik Nielsen brugte fredagens retsmøde på at fremføre beviser i sagen. Med udgangspunkt i afhøringsrapporter, retsnotater samt tidligere forklaringer argumenterede han for, at Amira Smajic og direktøren af virksomheden lavede den falske ansættelseskontrakt med henblik på at få virksomheden begæret konkurs.

Frederik Nielsen argumenterede desuden for, at den falske ansættelseskontrakt også skulle bruges til at få udbetalt midler fra Lønmodtagernes Garantifond.

Selvom forfalskningen af ansættelseskontrakten fandt sted inden optagelserne af 'Den sorte svane', så kan Peter Vesterlund, der er tilrettelægger på dokumentaren, se en en sammenhæng mellem de metoder, som Amira Smajic bruger.

- Det kan godt være, at det her på papiret ligner en lille, banal sag, men som jeg ser det er det en case på noget, som Amira selv har fortalt os, at hun har medvirket til adskillelige gange, siger Peter Vesterlund.

Ført bag lyset

Frederik Nielsen argumenterede i retten for, at både Amira Smajic og den medtiltalte virksomhedsejer skulle kendes skyldig.

I forhold til den medtiltalte virksomhedsejer mener Frederik Nielsen, at straffen bør være tre måneders betinget fængsel.

Direktørens forsvarsadvokat René Knudsen mener, at hans klient er blevet ført bag lyset af Amira Smajic, og derfor bør hun frifindes.

Hvad angår Amira Smajic, mener Frederik Nielsen ikke, at hun bør idømmes under fire måneders fængsel.

Han lægger særlig vægt på, at Amira Smajic vidste, hvad hun foretog sig i og med, at hun har brugt et andet navn på ansættelseskontrakten.

Forsvarer Berit Holmstrøm påstår frifindelse for Amira Smajic. Hun argumenterer blandt andet for, at det ikke med sikkerhed er Amira Smajic, der har udarbejdet den falske ansættelseskontrakt.

- Derfor finder jeg at der ikke er nok bevis for domsfældelse i denne her sag, fortalte hun i retten.

Efter votering vurderede dommeren, at direktøren i virksomheden skulle frifindes.

Dommeren finder Amira Smajic skyldig i begge tiltag og idømmer hende én måneds ubetinget fængsel samt 2 måneders betinget.

Amira Smajic udbeder sig betænkningstid, forklarer anklager.